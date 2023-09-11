ProductenPhilips ondersteuning

Betaal later met Klarna

Registreer en krijg €10,- korting

Gratis verzending vanaf €40,-

30 dagen retourgarantie

Alle series

Philips Sonicare Draadloze Power Flosser 3000 Waterflosser - Wit

Philips ondersteuning

Philips Sonicare Draadloze Power Flosser 3000Waterflosser - Wit

HX3826/31

Philips Sonicare Draadloze Power Flosser 3000 Waterflosser - Wit

Ga naar de winkel

Log in of maak een account

Product registreren

U hebt direct toegang tot handleidingen, ondersteuning op maat en meer. Het is bovendien gratis, snel en eenvoudig.

Nu registreren

Gebruiksaanwijzing en documentatie

Gebruikershandleiding

  • PDF bestand, 4.9 MB
  • 11 September 2023

EU-conformiteitsverklaring

  • PDF bestand, 655.2 kB
  • 17 December 2024

Onderdelen en accessoires

Garantie en service

Controleer de garantievoorwaarden en begin met het ruilen of repareren van het product

Reparatie of omruiling

Laat je defecte product repareren of vervangen

Garantie

Ons beleid voor productgarantie

Contact opnemen met Philips

We helpen u graag verder.