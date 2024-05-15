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  • Vergeet uw handtandenborstel. Poets met sonische technologie.
  • Vergeet uw handtandenborstel. Poets met sonische technologie.
  • Vergeet uw handtandenborstel. Poets met sonische technologie.
  • Vergeet uw handtandenborstel. Poets met sonische technologie.
  • Vergeet uw handtandenborstel. Poets met sonische technologie.
  • Vergeet uw handtandenborstel. Poets met sonische technologie.
  • Vergeet uw handtandenborstel. Poets met sonische technologie.
  • Vergeet uw handtandenborstel. Poets met sonische technologie.
  • Vergeet uw handtandenborstel. Poets met sonische technologie.
  • Vergeet uw handtandenborstel. Poets met sonische technologie.
  • Vergeet uw handtandenborstel. Poets met sonische technologie.
  • Vergeet uw handtandenborstel. Poets met sonische technologie.
  • Vergeet uw handtandenborstel. Poets met sonische technologie.
  • Vergeet uw handtandenborstel. Poets met sonische technologie.

Philips Sonicare 3100 seriesSonische, elektrische tandenborstel - Zwart

HX3671/14

HX367BK

4.2
| (746) Reviews & awards | 84% beveelt dit product aan

Verkrijgbaar in

Black
Black
Sugar rose
Sugar rose
White
White
Vergeet uw handtandenborstel. Poets met sonische technologie.
Sonische technologie in combinatie met de werking van onze borstels verwijdert 3 keer meer* tandplak dan een handtandenborstel.
Bekijk alle voordelen
Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

Meest aanbevolen Sonische Tandenborstelmerk Wereldwijd door Mondzorgprofessionals1

Tot 3 keer betere tandplakverwijdering*

Vergeet uw handtandenborstel. Poets met sonische technologie.

  • Poetsdruksensor

  • 2 minuten Smart timer

  • Verwijdert tot wel 3x zo veel tandplak

  • 14 dagen batterijduur

Onze unieke technologie biedt u een krachtige en toch zachte reiniging

Onze unieke technologie biedt u een krachtige en toch zachte reiniging

Krachtige borstelhaartrillingen drijven microbellen diep tussen uw tanden en langs uw tandvleesrand aan voor een verfrissende ervaring. U krijgt twee maanden aan handmatig poetsen in slechts 2 minuten.** Elke dag maken 31000 borstelbewegingen per minuut uw tanden zachtjes schoon, wordt tandplak opengebroken en verwijderd voor een uitzonderlijke reiniging.

Verwijdert tot wel 3x zo veel tandplak als een gewone tandenborstel*

Verwijdert tot wel 3x zo veel tandplak als een gewone tandenborstel*

Het is klinisch bewezen dat de Sonicare elektrische tandenborstel met geavanceerde Sonicare-technologie tot 3x beter tandplak verwijdert* dan een gewone tandenborstel. Hij verwijdert tandplak van uw tanden en langs de tandvleesrand, en beschermt tegelijkertijd uw tandvlees.

Ingebouwde druksensor beschermt uw tanden en tandvlees

Ingebouwde druksensor beschermt uw tanden en tandvlees

De ingebouwde druksensor detecteert automatisch de druk die u uitoefent, waarschuwt u en vermindert automatisch de trillingen van de tandenborstel om uw tandvlees te beschermen. De tandenborstel maakt een pulserend geluid om u eraan te herinneren dat u minder hard moet drukken. Deze functie heeft 7 op de 10 mensen geholpen hun tanden beter te poetsen.

Technische specificaties

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Reserveonderdelen of accessoires

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Onderdelen en accessoires

Recensies

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4.2

van 5

746

Reviews & awards

84%

beveelt dit product aan

15/05/2024

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Uitstende poetservaring

Handige, geluidsarme en echt schoonpoetsende tandenborstel.

Voordelen

Fijne borstelkop, goede poetser, handige timer, weinig geluid

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 3100 series HX3675/15 2x Sonische, elektrische tandenborstels - Zwart/Roze

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 3100 series HX3675/15 2x Sonische, elektrische tandenborstels - Zwart/Roze

06/04/2024

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

absoluut een aanrader

eenvoudig in gebruik en schitterende mooie tanden -

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 3100 series HX3675/15 2x Sonische, elektrische tandenborstels - Zwart/Roze

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 3100 series HX3675/15 2x Sonische, elektrische tandenborstels - Zwart/Roze

19/03/2024

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Werkt goede

Tandborstel werkt goed.was even wennen.maar doet het prima

Voordelen

Nvt

Nadelen

Nvt

Deze review is gemaakt voor 3100 series HX3675/15 2x Sonische, elektrische tandenborstels - Zwart/Roze

Deze review is gemaakt voor 3100 series HX3675/15 2x Sonische, elektrische tandenborstels - Zwart/Roze

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Voorwaarden

  1. Gebaseerd op een onderzoek van ruim 2600 tandheelkundigen (tandartsen en mondhygiënisten) dat in 2023-2024 is uitgevoerd in de Verenigde Staten, Canada, China, Frankrijk, Duitsland, Italië, Japan, Zuid-Korea, Nederland, Zwitserland, Spanje, Zweden en het Verenigd Koninkrijk. 

  1. Vergeleken met een gewone tandenborstel voor gezondere tanden en tandvlees

  2. Individuele resultaten kunnen variëren

  3. Informatie beschikbaar

  4. op basis van twee poetsbeurten van twee minuten per dag in de standaardpoetsstand