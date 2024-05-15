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NIEUW Next Generation DiamondClean
Complete verzorging is nu 100% zichtbaar
HX3671/14
HX367BK
Verkrijgbaar in
Poetsdruksensor
2 minuten Smart timer
Verwijdert tot wel 3x zo veel tandplak
14 dagen batterijduur
Krachtige borstelhaartrillingen drijven microbellen diep tussen uw tanden en langs uw tandvleesrand aan voor een verfrissende ervaring. U krijgt twee maanden aan handmatig poetsen in slechts 2 minuten.** Elke dag maken 31000 borstelbewegingen per minuut uw tanden zachtjes schoon, wordt tandplak opengebroken en verwijderd voor een uitzonderlijke reiniging.
Het is klinisch bewezen dat de Sonicare elektrische tandenborstel met geavanceerde Sonicare-technologie tot 3x beter tandplak verwijdert* dan een gewone tandenborstel. Hij verwijdert tandplak van uw tanden en langs de tandvleesrand, en beschermt tegelijkertijd uw tandvlees.
De ingebouwde druksensor detecteert automatisch de druk die u uitoefent, waarschuwt u en vermindert automatisch de trillingen van de tandenborstel om uw tandvlees te beschermen. De tandenborstel maakt een pulserend geluid om u eraan te herinneren dat u minder hard moet drukken. Deze functie heeft 7 op de 10 mensen geholpen hun tanden beter te poetsen.
4.2
van 5
746
Reviews & awards
84%
beveelt dit product aan
15/05/2024
Nederland
Geverifieerde koper
Uitstende poetservaring
Handige, geluidsarme en echt schoonpoetsende tandenborstel.
Voordelen
Fijne borstelkop, goede poetser, handige timer, weinig geluid
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 3100 series HX3675/15 2x Sonische, elektrische tandenborstels - Zwart/Roze
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 3100 series HX3675/15 2x Sonische, elektrische tandenborstels - Zwart/Roze
Anifit
06/04/2024
Nederland
Geverifieerde koper
absoluut een aanrader
eenvoudig in gebruik en schitterende mooie tanden -
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 3100 series HX3675/15 2x Sonische, elektrische tandenborstels - Zwart/Roze
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 3100 series HX3675/15 2x Sonische, elektrische tandenborstels - Zwart/Roze
Stef##
19/03/2024
Nederland
Geverifieerde koper
Werkt goede
Tandborstel werkt goed.was even wennen.maar doet het prima
Voordelen
Nvt
Nadelen
Nvt
Deze review is gemaakt voor 3100 series HX3675/15 2x Sonische, elektrische tandenborstels - Zwart/Roze
Deze review is gemaakt voor 3100 series HX3675/15 2x Sonische, elektrische tandenborstels - Zwart/Roze
Gebaseerd op een onderzoek van ruim 2600 tandheelkundigen (tandartsen en mondhygiënisten) dat in 2023-2024 is uitgevoerd in de Verenigde Staten, Canada, China, Frankrijk, Duitsland, Italië, Japan, Zuid-Korea, Nederland, Zwitserland, Spanje, Zweden en het Verenigd Koninkrijk.
Vergeleken met een gewone tandenborstel voor gezondere tanden en tandvlees
Individuele resultaten kunnen variëren
Informatie beschikbaar
op basis van twee poetsbeurten van twee minuten per dag in de standaardpoetsstand