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Antibacteriële cartridge
Niet meer leverbaar
Philips ondersteuning
HU4112/01
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Het unieke antibacteriële middel voorkomt doeltreffend de groei van bacteriën en andere organismen in het waterreservoir van Philips-bevochtiger en verzekert zo veilige luchtbevochtiging voor het hele gezin.