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Antibacteriële cartridge

Niet meer leverbaar

Philips ondersteuning

Antibacteriële cartridge

HU4112/01

Antibacteriële cartridge

Niet meer leverbaar

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Gebruiksaanwijzing en documentatie

Het unieke antibacteriële middel voorkomt doeltreffend de groei van bacteriën en andere organismen in het waterreservoir van Philips-bevochtiger en verzekert zo veilige luchtbevochtiging voor het hele gezin.

  • PDF bestand
  • 10 December 2024