ProductenPhilips ondersteuning

Betaal later met Klarna

Registreer en krijg €10,- korting

Gratis verzending vanaf €40,-

30 dagen retourgarantie

  • Standard Product Photo Philips Antibacterial cartridge HU4112/01
  • Standard Product Photo Philips Antibacterial cartridge HU4112/01

Niet meer leverbaar

Antibacteriële cartridge

HU4112/01

1

| (2) Reviews & awards

Altijd gezonde lucht

Het unieke antibacteriële middel voorkomt doeltreffend de groei van bacteriën en andere organismen in het waterreservoir van Philips-bevochtiger en verzekert zo veilige luchtbevochtiging voor het hele gezin.

Bekijk alle voordelen

Antibacterieel middel voor veilige en schone luchtbevochtiging

Altijd gezonde lucht

Antibacterieel middel voor uw bevochtiger

Het filtersysteem van de Philips-bevochtiger wordt geleverd met een extra: een antibacterieel middel dat voorkomt dat er zich bacteriën ontwikkelen in het waterreservoir. Voeg dit regelmatig aan het water toe voor een extra veilig waterreservoir.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Recensies

Deze beoordelingen worden beheerd door Bazaarvoice en voldoen aan het Bazaarvoice Authenticiteitsbeleid, dat wordt ondersteund door antifraudetechnologie en menselijke analyse. Ga voor meer informatie naar
De mening van onze klanten is nuttig voor iedereen, of het nu een review of een simpele sterbeoordeling.van een product is. Dankzij deze beoordelingen komt u meer te weten over het product en kunt u gemakkelijker een aankoopbeslissing nemen. Elke klant die een product online of in de winkel heeft gekocht, kan een beoordeling achterlaten

1.0

van 5

2

Reviews & awards

5
4
3
2

20/01/2015

Deutschland

Deutschland

Nicht einsetzbar

Ich komme gar nicht dazu, das Produkt zu bewerten. Die Verpackung bietet überhaupt keinen Hinweis, wie und wo das Produkt anzubringen ist, und auf der Homepage habe ich bisher auch vergeblich gesucht. Schlechter Service!

Deze review is gemaakt voor HU4112/01 Antibakterielle Kartusche

Deze review is gemaakt voor HU4112/01 Antibakterielle Kartusche

13/02/2018

United Kingdom

United Kingdom

too bad you took it out from production

this is an essential part to the Philips Humidifier line, as it keeps the water bacteria-free and yet Philips has decided to no longer manufacture it. So much for the 99% less bacteria claim.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HU4112/01 Antibacterial cartridge

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HU4112/01 Antibacterial cartridge

Meld u aan voor de Philips-nieuwsbrief voor exclusieve aanbiedingen

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Vroege toegang tot exclusieve aanbiedingen en meer!
  • Hoor als eerste alles over nieuwe producten en kortingen

Ik ontvang graag promotionele berichten - op basis van mijn voorkeuren en gedrag - over producten, diensten, evenementen en aanbiedingen van Philips. Ik kan me op elk gewenst moment eenvoudig afmelden.

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Vroege toegang tot exclusieve aanbiedingen en meer!
  • Hoor als eerste alles over nieuwe producten en kortingen