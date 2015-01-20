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Niet meer leverbaar
HU4112/01
Altijd gezonde lucht
Het unieke antibacteriële middel voorkomt doeltreffend de groei van bacteriën en andere organismen in het waterreservoir van Philips-bevochtiger en verzekert zo veilige luchtbevochtiging voor het hele gezin.
Het filtersysteem van de Philips-bevochtiger wordt geleverd met een extra: een antibacterieel middel dat voorkomt dat er zich bacteriën ontwikkelen in het waterreservoir. Voeg dit regelmatig aan het water toe voor een extra veilig waterreservoir.
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1.0
van 5
2
Reviews & awards
marthamaria
20/01/2015
Deutschland
Nicht einsetzbar
Ich komme gar nicht dazu, das Produkt zu bewerten. Die Verpackung bietet überhaupt keinen Hinweis, wie und wo das Produkt anzubringen ist, und auf der Homepage habe ich bisher auch vergeblich gesucht. Schlechter Service!
Deze review is gemaakt voor HU4112/01 Antibakterielle Kartusche
Deze review is gemaakt voor HU4112/01 Antibakterielle Kartusche
Alex2112
13/02/2018
United Kingdom
too bad you took it out from production
this is an essential part to the Philips Humidifier line, as it keeps the water bacteria-free and yet Philips has decided to no longer manufacture it. So much for the 99% less bacteria claim.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HU4112/01 Antibacterial cartridge
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HU4112/01 Antibacterial cartridge