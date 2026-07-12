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Dit product
Head Shaver Pro 5000 Series
Essential-scheerapparaat met ComfortCut-mesjes
€ 69,99
HS740 Blade Refill
Vervangende elektrische scheerhoofden
€ 31,29
€ 69,99
€ 69,99
360° draaibaar scheerhoofd
ComfortCut-mesjes
PowerAdapt-sensor
Ergonomisch design
De Philips Head Shaver Pro 5000-serie is ontworpen voor een gladde scheerbeurt die ook comfortabel is voor de huid. Dit is het perfecte hulpmiddel voor iedereen die er netjes uit wil zien, zich zelfverzekerd wil voelen en helemaal zichzelf wil zijn.
Volledig flexibele unit draait 360° en volgt zo de vormen van het gezicht voor optimaal huidcontact, zelfs op moeilijk bereikbare plekken. Ook wordt te veel druk voorkomen die een oncomfortabel gevoel en irritatie kan veroorzaken.
Met dit Philips-scheerapparaat kunt u een schoon, comfortabel scheerresultaat bereiken. De 36 ComfortCut-mesjes van dit elektrische scheerapparaat snijden elke haar recht boven het huidniveau voor een gladde en gelijkmatige afwerking.
Nieuw
4.6
van 5
305
Reviews & awards
97%
beveelt dit product aan
Kale Snek
12/07/2026
Nederland
Geverifieerde koper
glad koppie
Vanaf eerste keer het scheren van mijn hoofd tot nu (3 maanden Later) Meer dat tevreden. Het gemak waar mee je scheert. op verschillende wijze vast houden. Resultaat is altijd goed glad. Opladen is ook zo gedaan. schoonmaken is ook easy. Alleen het borsteltje is een beetje klein van formaat. Een absolute aanrader
Voordelen
gemak en glad resultaat
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Head Shaver Pro 7000 Series HS7980/15 Geavanceerd scheerapparaat met 90 min. gebruikstijd
Date of Use 2026-05-12
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Head Shaver Pro 7000 Series HS7980/15 Geavanceerd scheerapparaat met 90 min. gebruikstijd
Date of Use 2026-05-12
Trebje
05/07/2026
Nederland
Geverifieerde koper
Lekker in de hand stevig en scheert mooi glad
Een fantastische machine die doet wat hij belooft. Boven op me kop zit al geen haar. Maar de rest is rt nu ook af. En helemaal. Tis glad voor een dag. Dan komen de stoppels weer. Maar ik scheer nu maar om de 2 dagen ipv dagelijks. Een top machine. ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
Voordelen
Stevig in de hand. Sterk gaat lang mee met de batterij
Nadelen
Nog niet ontdekt.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Head Shaver Pro 7000 Series HS7980/15 Geavanceerd scheerapparaat met 90 min. gebruikstijd
Date of Use 2026-05-08
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Head Shaver Pro 7000 Series HS7980/15 Geavanceerd scheerapparaat met 90 min. gebruikstijd
Date of Use 2026-05-08
ABijl
12/06/2026
Nederland
Geverifieerde koper
Snel en comfortabel
Makkelijk in gebruik, ook eenvoudig schoon te maken. Pas wel op als je de binnenkant schoonmaakt, er zit een draaimechaniek die de binnenkant op zijn plek houdt die was bij mij een keer in de openstand zonder dat ik het doorhad en ik was toen bijna 1 scheerelement kwijt geraakt. Maar sinds dien heb ik die fout niet meer gemaakt. Ik gebruikt dit om wekelijks mijn hoofd en baard glad te maken, de koppen gaan goed om met oneffenheden en imperfecties, waar ik met een tondeuze meer kans had om een wondje op te lopen. Volgens beschrijving werkt het enkel met haren van maximaal 2mm in lengte, maar ook net iets langer werkt wel, al kan het dan wel zijn dat je hem tussendoor even moet legen. Het is ook heel fijn dat hij waterbestendig is en bijvoorbeeld ook mee kan onder de douche. Ik heb intussen ook al extra scheerkoppen besteld aangezien wordt aangeraden deze elke 6 maanden te vervangen. Waar ik voorheen met mijn tondeuse kan had dat ik stukken gemist had en alles nog met meerdere spiegels moest nagaan, heb ik bij dit product het volste vertrouwen dat geen plekje gemist wordt. Ik gebruik het nu bijna 2 maanden al.
Voordelen
Makkelijk, snel, comfortabel
Nadelen
Let op de kleine onderdelen bij het schoonmaken
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Head Shaver Pro 7000 Series HS7980/15 Geavanceerd scheerapparaat met 90 min. gebruikstijd
Date of Use 2026-04-29
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Head Shaver Pro 7000 Series HS7980/15 Geavanceerd scheerapparaat met 90 min. gebruikstijd
Date of Use 2026-04-29
Online enquête onder 16003 mannen, gebruikers van elektrische ontharingsapparaten, uitgevoerd in 2024.
Bron: Euromonitor International Limited, verkoopvolume, categorie bodyshaver, gegevens uit 2024, onderzoek uitgevoerd in oktober 2024.
2 jaar garantie + 3 jaar verlenging na registratie op Philips.com binnen 90 dagen na aankoop