Head Shaver Pro 5000 Series

Makkelijk in gebruik, ook eenvoudig schoon te maken. Pas wel op als je de binnenkant schoonmaakt, er zit een draaimechaniek die de binnenkant op zijn plek houdt die was bij mij een keer in de openstand zonder dat ik het doorhad en ik was toen bijna 1 scheerelement kwijt geraakt. Maar sinds dien heb ik die fout niet meer gemaakt. Ik gebruikt dit om wekelijks mijn hoofd en baard glad te maken, de koppen gaan goed om met oneffenheden en imperfecties, waar ik met een tondeuze meer kans had om een wondje op te lopen. Volgens beschrijving werkt het enkel met haren van maximaal 2mm in lengte, maar ook net iets langer werkt wel, al kan het dan wel zijn dat je hem tussendoor even moet legen. Het is ook heel fijn dat hij waterbestendig is en bijvoorbeeld ook mee kan onder de douche. Ik heb intussen ook al extra scheerkoppen besteld aangezien wordt aangeraden deze elke 6 maanden te vervangen. Waar ik voorheen met mijn tondeuse kan had dat ik stukken gemist had en alles nog met meerdere spiegels moest nagaan, heb ik bij dit product het volste vertrouwen dat geen plekje gemist wordt. Ik gebruik het nu bijna 2 maanden al.