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HS740 Blade RefillVervangende elektrische scheerhoofden

HS740/15

4.6

| (376) Reviews & awards | 95% beveelt dit product aan

Glad scheren, zacht voor de huid

De vervangende scheerhoofden van Head Shaver Pro zijn uitgerust met zelfslijpende 36 ComfortCut-mesjes van Zweeds staal. Vervang ze om de 6 maanden en uw scheerapparaat presteert weer zo goed als nieuw. HS740-scheerhoofden passen op de scheerapparaten HS5980, HS7980 en HS9980.

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's Werelds favoriete merk elektrische ontharingsproducten voor mannen1

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Premium scheerapparaat met luxe accessoires

HS9980/15

Van de wereldleider in elektrisch scheren*

Glad scheren, zacht voor de huid

  • Originele Philips-producten

  • Geschikt voor HS5980, HS7980, HS9980

  • ComfortCut-mesjes

  • Corrosiebestendig scheersysteem

Van de wereldleider in elektrisch scheren*

Van de wereldleider in elektrisch scheren*

De Philips Head Shaver Pro is ontworpen voor een gladde scheerbeurt die ook comfortabel is voor de huid. Dit is het perfecte hulpmiddel voor iedereen die er netjes uit wil zien, zich zelfverzekerd wil voelen en helemaal zichzelf wil zijn.

Soepel en zacht scheren met ComfortCut-mesjes

Soepel en zacht scheren met ComfortCut-mesjes

Met dit Philips-scheerapparaat kunt u een schoon, comfortabel scheerresultaat bereiken. De 36 ComfortCut-mesjes van dit elektrische scheerapparaat snijden elke haar recht boven het huidniveau voor een gladde en gelijkmatige afwerking.

Gemaakt van Zweeds staal van chirurgische kwaliteit

Gemaakt van Zweeds staal van chirurgische kwaliteit

De Philips Head Shaver Pro-mesjes zijn gemaakt van Zweeds staal van chirurgische kwaliteit dat bestand is tegen corrosie en huidvriendelijk is

Technische specificaties

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Recensies

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4.6

van 5

376

Reviews & awards

95%

beveelt dit product aan

06/11/2026

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Te gek

Geweldig het doet wat het moet doen 👍🏼ik gebruikt het elke dag

Deze review is gemaakt voor Head Shaver Pro 7000 Series HS7980/15 Geavanceerd scheerapparaat met 90 min. gebruikstijd

Datum gebruik 2026-08-06

Deze review is gemaakt voor Head Shaver Pro 7000 Series HS7980/15 Geavanceerd scheerapparaat met 90 min. gebruikstijd

Datum gebruik 2026-08-06

07/10/2026

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Vele malen sneller

Voorheen was mijn voorkeur altijd nat scheren. Omdat ik in het verleden altijd uitslag kreeg bij het gebruik van een apparaat. Maar het is nu gewoon veel sneller gebeurd. En bovendien geen uitslag. Top apparaat wat ik al bij verschillende kennissen aanbevolen heb.

Voordelen

Snelheid

Nadelen

Nog geen gevonden

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Head Shaver Pro 7000 Series HS7980/15 Geavanceerd scheerapparaat met 90 min. gebruikstijd

Datum gebruik 2026-08-07

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Head Shaver Pro 7000 Series HS7980/15 Geavanceerd scheerapparaat met 90 min. gebruikstijd

Datum gebruik 2026-08-07

28/09/2026

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Super kwaliteit en werking

Hij doet het gewoon super goed, maar heeft een veel hogere kwaliteit dan andere apparaten die ik al eerder had.

Deze review is gemaakt voor Head Shaver Pro 9000 Series HS9980/15 Premium scheerapparaat met luxe accessoires

Datum gebruik 2026-08-01

Deze review is gemaakt voor Head Shaver Pro 9000 Series HS9980/15 Premium scheerapparaat met luxe accessoires

Datum gebruik 2026-08-01

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Voorwaarden

  1. Online enquête onder 16003 mannen, gebruikers van elektrische ontharingsapparaten, uitgevoerd in 2024. 

  1. Bron: Euromonitor International Limited, verkoopvolume, categorie bodyshaver, gegevens uit 2024, onderzoek uitgevoerd in oktober 2024.