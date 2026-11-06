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Glad scheren, zacht voor de huid
De vervangende scheerhoofden van Head Shaver Pro zijn uitgerust met zelfslijpende 36 ComfortCut-mesjes van Zweeds staal. Vervang ze om de 6 maanden en uw scheerapparaat presteert weer zo goed als nieuw. HS740-scheerhoofden passen op de scheerapparaten HS5980, HS7980 en HS9980.
Originele Philips-producten
Geschikt voor HS5980, HS7980, HS9980
ComfortCut-mesjes
Corrosiebestendig scheersysteem
De Philips Head Shaver Pro is ontworpen voor een gladde scheerbeurt die ook comfortabel is voor de huid. Dit is het perfecte hulpmiddel voor iedereen die er netjes uit wil zien, zich zelfverzekerd wil voelen en helemaal zichzelf wil zijn.
Met dit Philips-scheerapparaat kunt u een schoon, comfortabel scheerresultaat bereiken. De 36 ComfortCut-mesjes van dit elektrische scheerapparaat snijden elke haar recht boven het huidniveau voor een gladde en gelijkmatige afwerking.
De Philips Head Shaver Pro-mesjes zijn gemaakt van Zweeds staal van chirurgische kwaliteit dat bestand is tegen corrosie en huidvriendelijk is
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4.6
van 5
376
Reviews & awards
95%
beveelt dit product aan
Euromast
06/11/2026
Nederland
Geverifieerde koper
Te gek
Geweldig het doet wat het moet doen 👍🏼ik gebruikt het elke dag
Deze review is gemaakt voor Head Shaver Pro 7000 Series HS7980/15 Geavanceerd scheerapparaat met 90 min. gebruikstijd
Datum gebruik 2026-08-06
Deze review is gemaakt voor Head Shaver Pro 7000 Series HS7980/15 Geavanceerd scheerapparaat met 90 min. gebruikstijd
Datum gebruik 2026-08-06
RuPkE1975
07/10/2026
Nederland
Geverifieerde koper
Vele malen sneller
Voorheen was mijn voorkeur altijd nat scheren. Omdat ik in het verleden altijd uitslag kreeg bij het gebruik van een apparaat. Maar het is nu gewoon veel sneller gebeurd. En bovendien geen uitslag. Top apparaat wat ik al bij verschillende kennissen aanbevolen heb.
Voordelen
Snelheid
Nadelen
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Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Head Shaver Pro 7000 Series HS7980/15 Geavanceerd scheerapparaat met 90 min. gebruikstijd
Datum gebruik 2026-08-07
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Head Shaver Pro 7000 Series HS7980/15 Geavanceerd scheerapparaat met 90 min. gebruikstijd
Datum gebruik 2026-08-07
ManusCornelius
28/09/2026
Nederland
Geverifieerde koper
Super kwaliteit en werking
Hij doet het gewoon super goed, maar heeft een veel hogere kwaliteit dan andere apparaten die ik al eerder had.
Deze review is gemaakt voor Head Shaver Pro 9000 Series HS9980/15 Premium scheerapparaat met luxe accessoires
Datum gebruik 2026-08-01
Deze review is gemaakt voor Head Shaver Pro 9000 Series HS9980/15 Premium scheerapparaat met luxe accessoires
Datum gebruik 2026-08-01
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Online enquête onder 16003 mannen, gebruikers van elektrische ontharingsapparaten, uitgevoerd in 2024.
Bron: Euromonitor International Limited, verkoopvolume, categorie bodyshaver, gegevens uit 2024, onderzoek uitgevoerd in oktober 2024.