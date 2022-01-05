Ik heb afgelopen week deze geweldige stijltang mogen proberen, en ik ben ontzettend blij met het resultaat! Allereerst is de vormgeving ideaal, ligt makkelijk in de hand en hij wordt niet kokend heet zoals sommige andere stijltangen. Design is modern en weer eens wat anders dan saai zwart. De functie om het gewenste aantal graden in te schakelen , naar aanleiding van jouw type haar, is zeker handig. Dun , geverfd of krullend haar wordt zo met de juiste temperatuur verhit. Dit voorkomt een hoop breuk en ellende aan het haar. Ik heb verschillende stijltangen gehad, maar deze stijlt mijn haar supersnel en superglad! Ik heb van nature krullend haar en deze verdwijnen in rap tempo. Mn haar wordt niet meteen vet, of ziet er slap en futloos uit. Sterker nog het glanst juist meer en oogt gezonder dan voor het stijlen. Zelfs na een regenbui op mijn hoofd , bleef mijn haar stijl, terwijl het normaal weer in de krul schiet. Ik ben dik tevreden met deze stijltang en kan hem iedereen aan bevelen!