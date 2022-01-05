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MoistureProtect-technologie
Ionisch
Flexibele keramische platen
De sensor beoordeelt je haar 30 keer per seconde en past de temperatuur aan om de natuurlijke vochtbalans van je haar te behouden.
De negatieve ionen nemen statische elektriciteit weg, verzorgen het haar en sluiten de haarschubben, zodat het haar nog intenser glanst. Het resultaat: glad, glanzend en pluisvrij haar.
De flexibele platen bewegen mee om de druk op het haar aan te passen. Dit voorkomt dat de haarschacht wordt beschadigd en vermindert de kans dat het haar breekt.
Prijzen
4.3
van 5
127
Reviews & awards
89%
beveelt dit product aan
05/01/2022
Nederland
Fantastisch product
Stijlt super snel en makkelijk. Wel duur maar ik heb het idee dat mijn haar oprecht gezonder is.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor MoistureProtect HP8372/00 Straightener
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor MoistureProtect HP8372/00 Straightener
Peter K
29/05/2020
Nederland
deze tang doet mijn haar weer glanzen...
prima werking , ook in combinatie met een föhn. mooie glans en strakke haren.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor MoistureProtect HP8372/00 Straightener
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor MoistureProtect HP8372/00 Straightener
GluchA
07/04/2020
Nederland
Very nice stuff!
I bought this product and it was a very good decision. It is comfortable, warms up well and keeps the temperature. No problem even with longer work. 5/5
Voordelen
Comfort, appearance and performance
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor MoistureProtect HP8372/00 Straightener
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor MoistureProtect HP8372/00 Straightener