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Niet meer leverbaar

Multistyler

HP4698/22

4.2

| (20) Reviews & awards | 80% beveelt dit product aan

Meer creatieve stijlen, continue verzorging

Met de veelzijdige Salon SuperStylist creëer je de nieuwste haarstijlen voor elke gelegenheid.

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Meer creatieve stijlen, continue verzorging

  • SalonSuper Stylist

Warmtestylerset met 13 onderdelen voor onbeperkte veelzijdigheid bij het stylen

Warmtestylerset met 13 onderdelen voor onbeperkte veelzijdigheid bij het stylen

Elke denkbare haarstijl is mogelijk met de veelzijdige hulpmiddelen. Leef je creativiteit uit!

5 stijlen: steil, grote krullen, pijpenkrullen, wafels en golven

5 stijlen: steil, grote krullen, pijpenkrullen, wafels en golven

.

De keramische buitenlaag plakt niet en geeft een gelijkmatige warmte

De keramische buitenlaag plakt niet en geeft een gelijkmatige warmte

De keramische buitenlaag plakt niet aan je haar en verdeelt de warmte gelijkmatig.

Technische specificaties

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Recensies

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4.2

van 5

20

Reviews & awards

80%

beveelt dit product aan

1

06/04/2012

Nederland

Nederland

Heel mooi!

Keurig verpakt. Alle onderdelen zitten in een prachtige opbergtas. De onderdelen zijn gemakkelijk te verwisselen. Mijn puberdochter is er spinnend tevreden mee!

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HP4698/22 Multistyler

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HP4698/22 Multistyler

22/11/2011

Nederland

Nederland

het is een goed product

ik heb normaal erg onhandelbaar haar, maar dat is opgelost met deze krul-/stijl-/golftang!!

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HP4698/10 Multistyler

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HP4698/10 Multistyler

09/10/2011

Nederland

Nederland

werkt goed

werkt goed blijft goed schoon en is snel warm goed spul

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HP4698/01 Multistyler

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HP4698/01 Multistyler

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