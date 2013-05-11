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Niet meer leverbaar
150 W
Onderzoek heeft aangetoond dat infraroodlicht spierpijn en andere pijnen veroorzaakt door stijve gewrichten effectief verzacht. De aangename warmte die het infraroodlicht genereert, dringt diep door in uw huid, en helpt de bloedcirculatie stimuleren en uw spieren verwarmen. Hierdoor worden uw spieren zachter en ontspannen zij zich. Omdat de warmte het weefsel soepeler maakt, worden uw gewrichten flexibeler en voelt u zich minder stijf.
De infraroodlamp kan tot 40 graden naar achter worden gekanteld.
Handige aan-uitschakelaar aan de achterkant van de infraroodlamp, zodat u niet na elke behandeling de stekker uit het stopcontact hoeft te trekken.
3.6
van 5
14
Reviews & awards
Lizette
11/05/2013
Nederland
Ik ken deze lamp al uit mijn vroegste jeugd.
Heb hem al jaren in huis en ben zeer tevreden over het resultaat. Gebruik hem soms bij gevoelige spieren na het tuinieren.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HP3616 InfraPhil-infraroodlamp
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HP3616 InfraPhil-infraroodlamp
GodFri
09/03/2013
Nederland
" Paramedische toeverlaat bij spierproblemen "
" Paramedische toeverlaat bij spierproblemen ", echter alleen te gebruiken onder voortdurende controle van een toegewijde volwassene (minstens 18 jr.!!). De Philips InfraPhil werkt net zo zacht onder de huid als de bekende Philishave/Ladyshave op de huid! Bij beide apparaten voel je je na de behandeling als "herboren"!!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HP3616 InfraPhil-infraroodlamp
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HP3616 InfraPhil-infraroodlamp
MagdaP
22/11/2013
United Kingdom
I love it
I have my Philips infrared lamp for a while now, using is when catch cold or have sinusitis... I really help to go back to form and safe me a lot of money in earnings making my ill leave 50% shorter every time I been unlucky to catch cold.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HP3616 InfraPhil infrared lamp
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HP3616 InfraPhil infrared lamp