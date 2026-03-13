Betaal later met Klarna
Registreer en krijg €10,- korting
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Avance-collectie Stomer
Niet meer leverbaar
Philips ondersteuning
HD9190/30
Ga naar de winkel
Log in of maak een account
U hebt direct toegang tot handleidingen, ondersteuning op maat en meer. Het is bovendien gratis, snel en eenvoudig.
EU Declaration of conformity Philips Avance Collection Steamer HD9190/30 - English (US)
User Manual Philips Avance Collection Steamer
Alles (6)
Waarom moet ik de stoomkoker ontkalken?
Wat is de droogkookbeveiliging?
Hoe kan ik het apparaat uitschakelen?
Kan ik maaltijden opwarmen?
Wat kan ik in de Philips-stomer bereiden?
Wanneer moet ik mijn Philips-stomer ontkalken?
Mijn Philips-stomer werkt niet bij het eerste gebruik