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Niet meer leverbaar
9 liter, 2000 W
Digitale timer, verwarming turbo
Aroma-infuser, maaltijd- en chefkokprogramma
Metaal, roestvrij staal
Maaltijdprogramma laat u de juiste kooktijd voor elke mand afzonderlijk instellen. Geen te kort of te lang gekookt voedsel meer. Uw volledige maaltijd, perfect gaar en op hetzelfde moment klaar.
Kies het Chef-kokprogramma en de stomer bereidt uw voedsel aan de hand van een perfect afgestemde tijd en temperatuur voor uw groenten, vis, aardappelen en rijst.
De unieke Aroma Infuser van de Philips-stomer verrijkt uw gerechten met het heerlijke aroma van kruiden en specerijen. Stomen wordt nog lekkerder. Doe uw favoriete kruiden en specerijen in de Booster en laat de stoom al het werk doen. De hitte van de stoom laat de heerlijke aroma's van de kruiden en specerijen vrijkomen, die in het voedsel trekken en resultaten leveren om van te watertanden.
4.5
van 5
18
Reviews & awards
89%
beveelt dit product aan
Dondestan
26/11/2020
Italia
Geverifieerde koper
Vaporiera con Infusore di Aromi
Ottimo prodotto. Niente di paragonabile alle vaporiere economiche; utile la possibilità di aggiungere aromi all’interno del vaporizzatore. Lo uso spesso e non ho mai avuto un problema, è facile da usare e da pulire. La presenza di ben 3 cestelli permette di cucinare anche più pietanze contemporanemente.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Avance Collection HD9190/30 Vaporiera
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Avance Collection HD9190/30 Vaporiera
uccio
28/02/2020
Italia
Geverifieerde koper
prodotto bello esteticamente e funzionale
Valido qualitativamente ed pratico nell'utilizzo quotidiano
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Avance Collection HD9190/30 Vaporiera
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Avance Collection HD9190/30 Vaporiera
Danylovesound
02/10/2018
Italia
Eccellente
Prodotto veramente eccezionale,avanti anni luce rispetto alla concorrenza, realmente soddisfatto,consigliatissimo! Ne ho avuti vari marchi,ma questo è seriamente il Top!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Avance Collection HD9190/30 Vaporiera
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Avance Collection HD9190/30 Vaporiera