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  • De pure smaak van gestoomd voedsel
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  • De pure smaak van gestoomd voedsel
  • De pure smaak van gestoomd voedsel
  • De pure smaak van gestoomd voedsel
  • De pure smaak van gestoomd voedsel
  • De pure smaak van gestoomd voedsel
  • De pure smaak van gestoomd voedsel
  • De pure smaak van gestoomd voedsel
  • De pure smaak van gestoomd voedsel
  • De pure smaak van gestoomd voedsel
  • De pure smaak van gestoomd voedsel
  • De pure smaak van gestoomd voedsel
  • De pure smaak van gestoomd voedsel
  • De pure smaak van gestoomd voedsel
  • De pure smaak van gestoomd voedsel
  • De pure smaak van gestoomd voedsel
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • De pure smaak van gestoomd voedsel
  • De pure smaak van gestoomd voedsel
  • De pure smaak van gestoomd voedsel
  • De pure smaak van gestoomd voedsel
  • De pure smaak van gestoomd voedsel
  • De pure smaak van gestoomd voedsel
  • De pure smaak van gestoomd voedsel
  • De pure smaak van gestoomd voedsel
  • De pure smaak van gestoomd voedsel
  • De pure smaak van gestoomd voedsel
  • De pure smaak van gestoomd voedsel
  • De pure smaak van gestoomd voedsel
  • De pure smaak van gestoomd voedsel
  • De pure smaak van gestoomd voedsel

Niet meer leverbaar

Avance-collectieStomer

HD9190/30

4.5
| (18) Reviews & awards | 89% beveelt dit product aan
De pure smaak van gestoomd voedsel
Het Chef-kokprogramma van de Philips-stomer bereidt uw voedsel op perfect afgestemde tijden en temperaturen, wat resulteert in lichtgroene groenten of malse vis. Kies voor het maaltijdprogramma en bereid een hele maaltijd op de juiste tijden.
Bekijk alle voordelen

Bereid voedsel op perfect afgestemde tijden en temperaturen

De pure smaak van gestoomd voedsel

  • 9 liter, 2000 W

  • Digitale timer, verwarming turbo

  • Aroma-infuser, maaltijd- en chefkokprogramma

  • Metaal, roestvrij staal

Maaltijdprogramma stelt de perfecte kooktijd voor elke mand in

Maaltijdprogramma laat u de juiste kooktijd voor elke mand afzonderlijk instellen. Geen te kort of te lang gekookt voedsel meer. Uw volledige maaltijd, perfect gaar en op hetzelfde moment klaar.

Het Chef-kokprogramma stelt de perfecte temperatuur en tijd in

Kies het Chef-kokprogramma en de stomer bereidt uw voedsel aan de hand van een perfect afgestemde tijd en temperatuur voor uw groenten, vis, aardappelen en rijst.

De Aroma Infuser voegt meer smaak toe met heerlijke kruiden en specerijen

De Aroma Infuser voegt meer smaak toe met heerlijke kruiden en specerijen

De unieke Aroma Infuser van de Philips-stomer verrijkt uw gerechten met het heerlijke aroma van kruiden en specerijen. Stomen wordt nog lekkerder. Doe uw favoriete kruiden en specerijen in de Booster en laat de stoom al het werk doen. De hitte van de stoom laat de heerlijke aroma's van de kruiden en specerijen vrijkomen, die in het voedsel trekken en resultaten leveren om van te watertanden.

Technische specificaties

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Recensies

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4.5

van 5

18

Reviews & awards

89%

beveelt dit product aan

3

26/11/2020

Italia

Italia

Geverifieerde koper

Vaporiera con Infusore di Aromi

Ottimo prodotto. Niente di paragonabile alle vaporiere economiche; utile la possibilità di aggiungere aromi all’interno del vaporizzatore. Lo uso spesso e non ho mai avuto un problema, è facile da usare e da pulire. La presenza di ben 3 cestelli permette di cucinare anche più pietanze contemporanemente.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Avance Collection HD9190/30 Vaporiera

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Avance Collection HD9190/30 Vaporiera

28/02/2020

Italia

Italia

Geverifieerde koper

prodotto bello esteticamente e funzionale

Valido qualitativamente ed pratico nell'utilizzo quotidiano

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Avance Collection HD9190/30 Vaporiera

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Avance Collection HD9190/30 Vaporiera

02/10/2018

Italia

Italia

Eccellente

Prodotto veramente eccezionale,avanti anni luce rispetto alla concorrenza, realmente soddisfatto,consigliatissimo! Ne ho avuti vari marchi,ma questo è seriamente il Top!

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Avance Collection HD9190/30 Vaporiera

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Avance Collection HD9190/30 Vaporiera

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