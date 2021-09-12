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Zelfslijpende roestvrijstalen mesjes
13 lengtestanden
75 minuten draadloos gebruik/8 uur oplaadtijd
Incl. baardkam
Een apparaat waarop u altijd kunt vertrouwen voor een geweldige look. De DuraPower-technologie beschermt de motor en batterij tegen overbelasting, waardoor de tondeuse langer meegaat.
Eenvoudig en precies je haar op de juiste lengte brengen. Kies uit 12 instellingen tussen 1 mm en 23 mm in stappen van 2 mm. Verwijder voor een korter resultaat simpelweg de trimkam en trim heel precies op 0,5 mm.
Er goed uitzien was nog nooit zo makkelijk. Onze tondeuses hebben zelfslijpende mesjes die ontzettend lang meegaan, zodat je vanaf dag één tot meer dan vijf jaar later met de grootste precisie kunt blijven trimmen.
4.1
van 5
490
Reviews & awards
85%
beveelt dit product aan
Teijema
12/09/2021
Nederland
Geverifieerde koper
Fijne en handzame tondeuse
Fijne tondeuse omdat het een lichtgewicht is en heel snel en precies is.
Voordelen
Snel en precies.
Nadelen
Kan niet onder de douche.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Hairclipper series 3000 HC3530/15 Tondeuse
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Hairclipper series 3000 HC3530/15 Tondeuse
qthomas
08/09/2021
Nederland
Onderdeel van promotie
Voor de prijs een prima tondeuse
Ik heb kort maar behoorlijk dik haar. Maar dat zal deze tondeuse er niet van weerhouden het toch kort te krijgen. Eens in de zoveel tijd lukt het niet naar de kapper te gaan en doet mijn vrouw mijn haar scheren. Aangezien het maar af en toe is, zie ik geen noodzaak in het kopen van een dure tondeuse. Deze tondeuse is zeer betaalbaar en heeft genoeg standen (alhoewel ik er maar 3 nodig heb). Het enige minput zou kunnen zijn dat het opladen redelijk lang duurt, maar dat is vooral als je het vergeten bent of spontaan wilt doen.
Voordelen
Prijs, Standen, Scheert goed, Goede prijs/kwaliteit
Nadelen
Opladen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Hairclipper series 3000 HC3525/15 Tondeuse
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Hairclipper series 3000 HC3525/15 Tondeuse
Voetbalfanaatje
08/09/2021
Nederland
Onderdeel van promotie
Werkt prima!
De tondeuse werkt prima. Het selecteren van de lengte is super eenvouding. De mesjes zijn scherp en werken zoals het hoort. Wat ook ideaal is, is dat de batterij super lang meegaat. Opladen hoef ik maar een keer in de maand te doen, terwijl ik de tondeuse écht super veel gebruik. Het design is mooi en ligt ook lekker in de hand. Kortom; een goed werkende tondeuse voor een schappelijke prijs.
Voordelen
Lange batterijduur
Nadelen
Handleiding is niet nodig, maar zou eenvoudiger kunnen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Hairclipper series 3000 HC3525/15 Tondeuse
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Hairclipper series 3000 HC3525/15 Tondeuse