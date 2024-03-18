ProductenPhilips ondersteuning

Betaal later met Klarna

Registreer en krijg €10,- korting

Gratis verzending vanaf €40,-

30 dagen retourgarantie

GC3550/02

Niet meer leverbaar

Philips ondersteuning

GC3550/02

GC3550/02

GC3550/02

Niet meer leverbaar

Ga naar de winkel

Log in of maak een account

Product registreren

U hebt direct toegang tot handleidingen, ondersteuning op maat en meer. Het is bovendien gratis, snel en eenvoudig.

Nu registreren

Gebruiksaanwijzing en documentatie

EU Declaration of conformity Philips EasyCare Steam iron GC3550/02 - English (US)

  • PDF bestand, 22.3 kB
  • 18 March 2024

Veelgestelde vragen

Onderdelen en accessoires

Problemen oplossen