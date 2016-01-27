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Niet meer leverbaar
Zeer soepel glijden, uitstekend bestand tegen krassen, prima schoon te maken, uiterst duurzaam!
Het strijkijzer schakelt automatisch uit wanneer het strijkijzer 30 seconden stilstaat op de zoolplaat, 30 seconden op een zijkant ligt of 8 minuten op de steun aan de onderkant staat.
Philips-stoomstrijkijzer met continue stoom tot 40 g/min geeft u de perfecte hoeveelheid stoom om alle kreuken efficiënt te verwijderen.
Prijzen
4.5
van 5
4
Reviews & awards
100%
beveelt dit product aan
Jytte2016
27/01/2016
Danmark
Super godt strygejern
Det bedste strygejern jeg har haft.Min søn kommer med sine skjorter for så er han sikker på at de er strøget perfekt.Kan stærkt anbefalles.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor EasyCare GC3550/02 Dampstrygejern
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor EasyCare GC3550/02 Dampstrygejern
Asiopropricuntent
01/09/2013
Italia
Prodotto eccezionale
Facile da usare, scorre bene, maneggevole, ottimo anche in punta
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor EasyCare GC3550/02 Ferro da stiro
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor EasyCare GC3550/02 Ferro da stiro
MaggieB
13/08/2013
United Kingdom
Everything you could need in iron
The iron is practical, easy to use and is efficient. I like the automatic cut out as I never have to worry if I have switched it off.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor EasyCare GC3550/02 Steam iron
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor EasyCare GC3550/02 Steam iron