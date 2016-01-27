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Niet meer leverbaar

GC3550/02

GC3550/02

4.5
| (4) Reviews & awards | 100% beveelt dit product aan

1 Prijs

Bekijk alle voordelen
Krasbestendige, zeer duurzame anodilium zoolplaat

Krasbestendige, zeer duurzame anodilium zoolplaat

Zeer soepel glijden, uitstekend bestand tegen krassen, prima schoon te maken, uiterst duurzaam!

3 manieren voor automatische uitschakeling

3 manieren voor automatische uitschakeling

Het strijkijzer schakelt automatisch uit wanneer het strijkijzer 30 seconden stilstaat op de zoolplaat, 30 seconden op een zijkant ligt of 8 minuten op de steun aan de onderkant staat.

Continue stoomproductie tot 40 g/min

Continue stoomproductie tot 40 g/min

Philips-stoomstrijkijzer met continue stoom tot 40 g/min geeft u de perfecte hoeveelheid stoom om alle kreuken efficiënt te verwijderen.

Technische specificaties

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Reserveonderdelen of accessoires

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Onderdelen en accessoires

Prijzen

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Recensies

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4.5

van 5

4

Reviews & awards

100%

beveelt dit product aan

3
2
1

27/01/2016

Danmark

Danmark

Super godt strygejern

Det bedste strygejern jeg har haft.Min søn kommer med sine skjorter for så er han sikker på at de er strøget perfekt.Kan stærkt anbefalles.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor EasyCare GC3550/02 Dampstrygejern

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor EasyCare GC3550/02 Dampstrygejern

01/09/2013

Italia

Italia

Prodotto eccezionale

Facile da usare, scorre bene, maneggevole, ottimo anche in punta

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor EasyCare GC3550/02 Ferro da stiro

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor EasyCare GC3550/02 Ferro da stiro

13/08/2013

United Kingdom

United Kingdom

Everything you could need in iron

The iron is practical, easy to use and is efficient. I like the automatic cut out as I never have to worry if I have switched it off.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor EasyCare GC3550/02 Steam iron

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor EasyCare GC3550/02 Steam iron

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