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Niet meer leverbaar

Strijkaccessoire

GC010/00

Bescherming in een handomdraai
Uw strijkijzer meteen na gebruik veilig opbergen.
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EasySpeed Advanced

EasySpeed Advanced
Stoomstrijkijzer - refurbished

GC2673/80R1

PerfectCare

PerfectCare
Stoomstrijkijzer - refurbished

GC3920/20R1

Azur

Azur
Kledingstomer

GC4905/40R1

3000-serie

3000-serie
Stoomstrijkijzer - refurbished

DST3020/30R1

5000-serie

5000-serie
Stoomstrijkijzer - refurbished

DST5041/30R1

EasySpeed

EasySpeed
Stoomstrijkijzer - refurbished

GC1740/20R1

EasySpeed

EasySpeed
Stoomstrijkijzer - refurbished

GC1742/40R1

EasySpeed

EasySpeed
Stoomstrijkijzer - refurbished

GC1744/20R1

EasySpeed

EasySpeed
Stoomstrijkijzer - refurbished

GC1750/20R1

EasySpeed

EasySpeed
Stoomstrijkijzer - refurbished

GC1750/21R1

Hittebestendige strijkijzerhoes

Bescherming in een handomdraai

Uw strijkijzer meteen opbergen na gebruik

Met deze hittebestendige strijkijzerhoes kunt u uw strijkijzer meteen na gebruik opbergen, zelfs als de zoolplaat nog heet is.

Veilig en gemakkelijk

De hittebestendige strijkijzerhoes is gemakkelijk over de zoolplaat aan te brengen voor een veilige opslag van uw strijkijzer direct na gebruik.

Beschermt de zoolplaat van uw strijkijzer bij het opbergen

Technische specificaties

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  • Hoor als eerste alles over nieuwe producten en kortingen