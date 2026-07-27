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Niet meer leverbaar
GC010/00
GC2673/80R1
GC3920/20R1
GC4905/40R1
DST3020/30R1
DST5041/30R1
GC1740/20R1
GC1742/40R1
GC1744/20R1
GC1750/20R1
GC1750/21R1
Met deze hittebestendige strijkijzerhoes kunt u uw strijkijzer meteen na gebruik opbergen, zelfs als de zoolplaat nog heet is.
De hittebestendige strijkijzerhoes is gemakkelijk over de zoolplaat aan te brengen voor een veilige opslag van uw strijkijzer direct na gebruik.
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