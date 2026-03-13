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Strijkaccessoire

GC010/00

Strijkaccessoire

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Gebruiksaanwijzing en documentatie

Quick start guide Philips Ironing accessory

  • PDF bestand, 122.8 kB
  • 13 March 2026

Uw strijkijzer meteen na gebruik veilig opbergen.

  • PDF bestand
  • 5 June 2026

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