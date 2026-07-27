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  • Eenvoudiger en sneller zonder temperatuurinstellingen
  • Eenvoudiger en sneller zonder temperatuurinstellingen

Refurbishment

PerfectCareStoomstrijkijzer - refurbished

GC3920/20R1

1 Prijs

Eenvoudiger en sneller zonder temperatuurinstellingen
Dankzij de OptimalTEMP-technologie kunt u al uw kleding nu in één keer strijken, van jeans tot zijde. Het is de perfecte combinatie van warmte en stoom, zodat u kreuken snel kunt verwijderen zonder risico op schroeiplekken of glimmende plekken.
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Dit product is gereviseerd en getest door ons team. Meer informatie

Eenvoudiger en sneller zonder temperatuurinstellingen

  • 2500 W

  • 45 g/min continue stoom

  • stoomstoot van 180 g

  • SteamGlide Plus-zoolplaat

OptimalTEMP-technologie, geen temperatuurinstellingen nodig

OptimalTEMP-technologie, geen temperatuurinstellingen nodig

Strijk alles, van jeans tot zijde , zonder een andere temperatuur in te stellen. Dankzij OptimalTemp zijn er geen temperatuurregelaar of instellingen nodig. U hoeft de was dus niet meer voor te sorteren of te wachten tot het strijkijzer is opgewarmd en weer is afgekoeld. U bent op elk moment klaar voor elke stof.

Veilig op alle strijkbare kleding, gegarandeerd geen schroeiplekken

Veilig op alle strijkbare kleding, gegarandeerd geen schroeiplekken

Wij garanderen dat dit strijkijzer nooit schroeiplekken zal veroorzaken op welke strijkbare stoffen dan ook. U kunt het strijkijzer zelfs met de onderkant op uw kleren of de strijkplank laten liggen. Geen schroeiplekken, geen glans. Gegarandeerd.

2500 W voor snel opwarmen

2500 W voor snel opwarmen

Zorgt voor een snelle opwarming en krachtige prestaties.

Technische specificaties

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  • Hoor als eerste alles over nieuwe producten en kortingen