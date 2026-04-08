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Viva Collection Pulpopvangbak
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CP9561
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De pulp wordt alleen opgevangen waar het hoort: in de pulpopvangbak van uw Philips-sapcentrifuge. Dit betekent dat pulp niet uit andere onderdelen hoeft te worden verwijderd, zoals het deksel. Het ronde ontwerp en de gladde oppervlakken
Viva-collectieSapcentrifuge - refurbished
Viva-collectieSapcentrifuge
HR1832/00R0
Viva CollectionSapcentrifuge
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