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Complete melkbeker

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Complete melkbeker

CP0586

Complete melkbeker

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Gebruiksaanwijzing en documentatie

Deze complete melkbeker houdt uw melk vers. De beker kan ook handig worden opgeborgen in de koelkast. Compatibel met Xelsis-model uit 2017

  • PDF bestand
  • 8 April 2026

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