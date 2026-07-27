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  • Complete melkbeker
  • Complete melkbeker

Complete melkbeker

CP0586

Complete melkbeker
Deze complete melkbeker houdt uw melk vers. De beker kan ook handig worden opgeborgen in de koelkast. Compatibel met Xelsis-model uit 2017
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Compatibele producten
GranAroma

GranAroma
Volautomatische espressomachine - refurbished

SM6480/00R1

GranAroma

GranAroma
Volautomatische espressomachine - refurbished

SM6580/20R1

Xelsis

Xelsis
Volautomatische espressomachine - refurbished

SM7583/00R1

Xelsis Deluxe

Xelsis Deluxe
Volautomatische espressomachine - refurbished

SM8780/00R1

Xelsis Deluxe

Xelsis Deluxe
Volautomatische espressomachine - refurbished

SM8782/30R1

GranAroma

GranAroma
Volautomatische espressomachine - refurbished

SM6580/00R1

GranAroma

GranAroma
Volautomatische espressomachine - refurbished

SM6580/50R1

GranAroma

GranAroma
Volautomatische espressomachine - refurbished

SM6582/30R1

GranAroma

GranAroma
Volautomatische espressomachine - refurbished

SM6585/00R1

GranAroma Deluxe

GranAroma Deluxe
Volautomatische espressomachine - refurbished

SM6682/10R1

Raadpleeg de specificaties voor compatibele producten

Complete melkbeker

  • Xelsis

  • Eenvoudig reinigen na gebruik

  • Wekelijks grondig reinigen

  • Niet vaatwasmachinebestendig

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  • Hoor als eerste alles over nieuwe producten en kortingen