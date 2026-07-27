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Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
CP0586
SM6480/00R1
SM6580/20R1
SM7583/00R1
SM8780/00R1
SM8782/30R1
SM6580/00R1
SM6580/50R1
SM6582/30R1
SM6585/00R1
SM6682/10R1
Xelsis
Eenvoudig reinigen na gebruik
Wekelijks grondig reinigen
Niet vaatwasmachinebestendig
Zo nu en dan heeft uw product een servicebeurt nodig. Met de vervangingsonderdelen van Philips was het nog nooit zo gemakkelijk om uw product te onderhouden. De Philips-kwaliteit is gegarandeerd.
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