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SteelPrecision-technologie
PowerAdapt-sensor
Batterij-indicator met 3 niveaus
De Philips-baardtrimmer 9000 Prestige is uitgerust met de gloednieuwe SteelPrecision-technologie, die bestaat uit een geïntegreerde metalen trimkam en een krachtige mesunit. Dit systeem buigt niet zoals een plastic trimkam, ongeacht hoeveel druk er wordt uitgeoefend. Zo levert hij altijd de meest gelijkmatige en nauwkeurige trimresultaten*.
Zorg voor het meest gelijkmatige resultaat met uw trimbeurt. Deze baardtrimmer voor mannen volgt altijd de contouren van uw gezicht, met een antiwrijvingslaag die het apparaat moeiteloos en comfortabel over uw huid laat glijden.
Onze volledig metalen mesjes blijven levenslang scherp. En dankzij de speciale vorm van de mesjes knipt de baardtrimmer 9000 Prestige zelfs het dikste haar zonder eraan te trekken.
4.4
van 5
399
Reviews & awards
88%
beveelt dit product aan
Gerard16
13/01/2026
Nederland
Geverifieerde koper
De beste baardtrimmer tot nu toe.
Ben nu bijna 80 jaar en sinds mijn 20ste baarddragend. Dit is het beste apparaat na vele baardtrimmers.
Deze review is gemaakt voor Beard trimmer 9000 Prestige BT9810/15 Baardtrimmer
Deze review is gemaakt voor Beard trimmer 9000 Prestige BT9810/15 Baardtrimmer
Ad G
13/06/2025
Nederland
Geverifieerde koper
Zeker geen miskoop !
Na een aantal jaren een uitstekende Philips baardtrimmer gehad te hebben, werd het tijd voor een nieuwe. Deze kwam in beeld. Hij bevalt net al de vorige prima en doet precies dat wat hij moet doen. Wederom een juiste aankoop van een degelijk Philips product.
Voordelen
Lange batterij duur en perfect scheerresultaat
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Beard trimmer 9000 Prestige BT9810/15 Baardtrimmer
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Beard trimmer 9000 Prestige BT9810/15 Baardtrimmer
Barca11
28/05/2024
Nederland
Geverifieerde koper
werkt perfect
Het is het model die altijd wou hebben voor scheren van mijn baard.
Voordelen
Het is het model die altijd wou hebben voor scheren van mijn baard.
Nadelen
geen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Beard trimmer 9000 Prestige BT9810/15 Baardtrimmer
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Beard trimmer 9000 Prestige BT9810/15 Baardtrimmer
Online enquête onder 16003 mannen, gebruikers van elektrische ontharingsapparaten, uitgevoerd in 2024.
Gebaseerd op objectieve gelijkmatigheidstests voor deze prijsklasse, met close-upbeelden, uitgevoerd door een extern bureau