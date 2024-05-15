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Nauwkeurigheidsinstellingen van 0,2 mm
Zelfslijpende metalen mesjes
120 min. draadloos gebruik/1u opladen
Lift & Trim PRO-systeem
Stoppels maken geen kans. Het Lift&Trim Pro-systeem pakt al uw platliggende haren en tilt ze op in de richting van de mesjes voor een glad resultaat, terwijl het ook nog steeds een ideale trimmer is voor lange baarden.
De dubbel geslepen mesjes zijn zelfs geschikt voor het dikste haar en garanderen keer op keer nauwkeurige randen en een superieure trimbeurt. Geen olie of vervangende messen nodig.
Knip af op de exacte lengte die u nodig hebt. Draai de precisieknop naar een van de 40 lengtestanden tussen 0,4 en 10 mm in stappen van 0,2 mm.
4.4
van 5
1012
Reviews & awards
92%
beveelt dit product aan
de trimmer
15/05/2024
Nederland
Geverifieerde koper
Wat een gemak ...................................
Ik kan kort zijn.... Een absolute TOPPER !!!!!!!!!
Nadelen
GEEN
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Beardtrimmer series 5000 BT5515/70 Baardtrimmer
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Beardtrimmer series 5000 BT5515/70 Baardtrimmer
Herrie-man
29/11/2023
Nederland
Geverifieerde koper
Prettig en secuur te hanteren baardtrimmer.
De baardtrimmer is een fijn apparaat dat makkelijk in het gebruik is en fijn in te stellen is. Ook makkelijk schoon te maken met water. Bladen hoeven ook niet geolied te worden.
Voordelen
Eenvoudig schoon te maken en gemakkelijk te hanteren.
Nadelen
Geen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Beardtrimmer series 5000 BT5502/15 Baardtrimmer
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Beardtrimmer series 5000 BT5502/15 Baardtrimmer
Schottie
07/11/2023
Nederland
Geverifieerde koper
De Trimmer
Deze trimmer ongeveer 1,5 maand ingebruik, hij bevalt prima, is gemakkelijk in gebruik en heel eenvoudig in te stellen voor de gewenste lengte van de baard.
Voordelen
Gemak
Nadelen
Geen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Beardtrimmer series 5000 BT5515/15 Baardtrimmer
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Beardtrimmer series 5000 BT5515/15 Baardtrimmer
Online enquête onder 16003 mannen, gebruikers van elektrische ontharingsapparaten, uitgevoerd in 2024.
Vergeleken met het vorige Philips-model