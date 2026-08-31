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Niet meer leverbaar

draadloze draagbare luidspreker

BT51W/00

Verkrijgbaar in

Wit
Wit
Zwart
Zwart

Maak ruimte om te dansen

Neem uw muziek mee met de Bluetooth-luidspreker die in uw zak past. Deze kleine luidspreker biedt u zes uur afspeeltijd en helder geluid, zelfs bij maximaal volume. Het draadloze bereik is 10 m. Meer dan genoeg ruimte om de hele kamer door te dansen.

Bekijk alle voordelen

Maak ruimte om te dansen

  • Bluetooth®

  • Wit

1,5 inch luidspreker met volledig bereik. Kraakhelder geluid

Met een gewicht van slechts 90 g merkt u nauwelijks dat u deze kleine luidspreker draagt. De 1,5 inch luidspreker met volledig bereik zorgt voor kraakhelder geluid, zelfs wanneer u het volume verhoogt.

5 uur afspeeltijd

Een volledig opgeladen batterij geeft u 5 uur afspeeltijd. Opladen duurt minder dan 3 uur en is eenvoudig met de meegeleverde micro-USB-kabel.

Aanzetten en direct koppelen met Bluetooth

Koppelen met uw Bluetooth-apparaat is eenvoudig. Zet de luidspreker aan en u kunt deze koppelen. Het draadloze bereik is 10 m.

Technische specificaties

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