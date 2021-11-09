Het is een stijltang dat erg makkelijk in gebruik is. Het heeft een knop om de stijltang te vergrendelen, een aan- en uitknop en een knop om de temperatuur te kunnen reguleren. De temperatuur staat duidelijk in beeld en is makkelijk met de knoppen hoger of lager te zetten. Ik heb vrij pluizig haar. Normaal als ik mijn haar stijl, sprongen er nog heel veel haren eruit. Bij deze tang hoef ik de temperatuur niet eens op zijn heetst te zetten om het volledig stijl te krijgen. Het voelt heel erg zacht aan na het stijlen en glanst. Wat ik heel erg fijn vind is dat de stijltang binnen een paar seconden warm is. Ik pak de tang er daardoor sneller even bij om mijn haar te stijlen dan normaal gesproken.