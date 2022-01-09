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Extra grote borstel
ThermoProtect-technologie
Toermalijn-keramische buitenlaag
Toermalijn-keramische buitenlaag voor glad, glanzend, pluisvrij haar.
ThermoProtect-technologie zorgt voor een constante temperatuur van de gehele borstel om oververhitting te voorkomen en te zorgen voor beschermd haar dat er gezond uitziet.
Twee temperatuurstanden (170°C en 200°C) voor elk haartype.
4.5
van 5
150
Reviews & awards
96%
beveelt dit product aan
Meander1602
09/01/2022
Nederland
Geverifieerde koper
Aanrader!
Ik heb deze borstel aangeschaft omdat mijn haar erg snel flink pluist bij vochtig weer. Dat is met deze borstel in een mum van tijd verholpen. Even de borstel opwarmen, zodra deze op temperatuur is kan de stekker er al uit (handig in gebruik!), en ik hoef maar een paar keer over mijn haar te borstelen en het zit weer keurig. Erg blij met deze aanschaf.
Nadelen
Iets kleiner zou handiger zijn in gebruik.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor StyleCare Essential BHH880/00 Warmteborstel om te ontkrullen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor StyleCare Essential BHH880/00 Warmteborstel om te ontkrullen
Q Roos
16/12/2020
Nederland
Philips-medewerker
Snel stijlen
[Employee of philipsglobal] Heel fijn om snel en goed je haar te stylen. Geen rubberen uiteindes die aan je haar trekken. Je kan je hoofdhuid niet verbranden door de langere punten die niet warm worden. word snel warm en keuze uit 3 temperaturen. gaat ook vanzelf uit als je dit vergeet. te gebruiken bij kort en lang haar. je kan grotere plukken tegelijk gebruiken.
Voordelen
Snel en handig
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor StyleCare Essential BHH880/00 Warmteborstel om te ontkrullen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor StyleCare Essential BHH880/00 Warmteborstel om te ontkrullen
AY2018
09/01/2019
Nederland
Onderdeel van promotie
Perfect stijl haar!
Ik dit product inmiddels aantal weken en ben er super tevreden over! Ik heb zelf kort en dik haar dus ben zelf snel klaar. Mijn moeder heeft het ook geprobeerd en zij geeft juist dun haar, maar dan moet je opletten met de hitte stand of juist heel snel doorheen gaan. Na het stijlen heb je nog steeds volume in je haar zitten want het maakt je haren niet te plat, dus krijg je een hele mooie look! Wat ik wel aanraad: borstel eerst je haren en dan pas beginnen te stijlen.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor StyleCare Essential BHH880/00 Warmteborstel om te ontkrullen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor StyleCare Essential BHH880/00 Warmteborstel om te ontkrullen
Gemeten op 33 vrouwen met middellang haar. Test uitgevoerd in China.