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  • Natuurlijk steil haar in 5 minuten*
  • Natuurlijk steil haar in 5 minuten*
  • Natuurlijk steil haar in 5 minuten*
  • Natuurlijk steil haar in 5 minuten*
  • Natuurlijk steil haar in 5 minuten*
  • Natuurlijk steil haar in 5 minuten*
  • Natuurlijk steil haar in 5 minuten*
  • Natuurlijk steil haar in 5 minuten*
  • Natuurlijk steil haar in 5 minuten*
  • Natuurlijk steil haar in 5 minuten*
  • Natuurlijk steil haar in 5 minuten*
  • Natuurlijk steil haar in 5 minuten*
  • Natuurlijk steil haar in 5 minuten*
  • Natuurlijk steil haar in 5 minuten*
  • Natuurlijk steil haar in 5 minuten*
  • Natuurlijk steil haar in 5 minuten*
  • Natuurlijk steil haar in 5 minuten*
  • Natuurlijk steil haar in 5 minuten*
  • Natuurlijk steil haar in 5 minuten*
  • Natuurlijk steil haar in 5 minuten*
  • Natuurlijk steil haar in 5 minuten*
  • Natuurlijk steil haar in 5 minuten*
  • Natuurlijk steil haar in 5 minuten*
  • Natuurlijk steil haar in 5 minuten*

StyleCare EssentialWarmteborstel om te ontkrullen

BHH880/00

4.5
| (150) Reviews & awards | 96% beveelt dit product aan
Natuurlijk steil haar in 5 minuten*
Ga voor natuurlijk steil, prachtig glanzend haar in slechts 5 minuten. Onze ThermoProtect-technologie en het design van de borstelpinnen zorgen voor pluisvrij haar dat er gezond uitziet.
Bekijk alle voordelen

Glad, glanzend, pluisvrij haar

Natuurlijk steil haar in 5 minuten*

  • Extra grote borstel

  • ThermoProtect-technologie

  • Toermalijn-keramische buitenlaag

Toermalijn-keramische buitenlaag

Toermalijn-keramische buitenlaag

Toermalijn-keramische buitenlaag voor glad, glanzend, pluisvrij haar.

ThermoProtect-technologie

ThermoProtect-technologie

ThermoProtect-technologie zorgt voor een constante temperatuur van de gehele borstel om oververhitting te voorkomen en te zorgen voor beschermd haar dat er gezond uitziet.

2 temperatuurstanden voor elk haartype

2 temperatuurstanden voor elk haartype

Twee temperatuurstanden (170°C en 200°C) voor elk haartype.

Technische specificaties

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Recensies

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4.5

van 5

150

Reviews & awards

96%

beveelt dit product aan

2

09/01/2022

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Aanrader!

Ik heb deze borstel aangeschaft omdat mijn haar erg snel flink pluist bij vochtig weer. Dat is met deze borstel in een mum van tijd verholpen. Even de borstel opwarmen, zodra deze op temperatuur is kan de stekker er al uit (handig in gebruik!), en ik hoef maar een paar keer over mijn haar te borstelen en het zit weer keurig. Erg blij met deze aanschaf.

Nadelen

Iets kleiner zou handiger zijn in gebruik.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor StyleCare Essential BHH880/00 Warmteborstel om te ontkrullen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor StyleCare Essential BHH880/00 Warmteborstel om te ontkrullen

16/12/2020

Nederland

Nederland

Philips-medewerker

Snel stijlen

[Employee of philipsglobal] Heel fijn om snel en goed je haar te stylen. Geen rubberen uiteindes die aan je haar trekken. Je kan je hoofdhuid niet verbranden door de langere punten die niet warm worden. word snel warm en keuze uit 3 temperaturen. gaat ook vanzelf uit als je dit vergeet. te gebruiken bij kort en lang haar. je kan grotere plukken tegelijk gebruiken.

Voordelen

Snel en handig

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor StyleCare Essential BHH880/00 Warmteborstel om te ontkrullen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor StyleCare Essential BHH880/00 Warmteborstel om te ontkrullen

09/01/2019

Nederland

Nederland

Perfect stijl haar!

Ik dit product inmiddels aantal weken en ben er super tevreden over! Ik heb zelf kort en dik haar dus ben zelf snel klaar. Mijn moeder heeft het ook geprobeerd en zij geeft juist dun haar, maar dan moet je opletten met de hitte stand of juist heel snel doorheen gaan. Na het stijlen heb je nog steeds volume in je haar zitten want het maakt je haren niet te plat, dus krijg je een hele mooie look! Wat ik wel aanraad: borstel eerst je haren en dan pas beginnen te stijlen.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor StyleCare Essential BHH880/00 Warmteborstel om te ontkrullen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor StyleCare Essential BHH880/00 Warmteborstel om te ontkrullen

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Voorwaarden

  1. Gemeten op 33 vrouwen met middellang haar. Test uitgevoerd in China.