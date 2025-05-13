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StyleCare Essential Warmteborstel om te ontkrullen
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BHH880/00
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Alles (6)
Kan ik het snoer na gebruik rond de Philips-styler wikkelen?
Kan krullen of stijlen mijn haar beschadigen?
Is mijn Philips-haarstyler asbestvrij?
Waar vind ik het model- en serienummer van mijn Philips-haarstyler?
Hoe gebruik ik de Philips verwarmde ontkrulborstel?
Hoe maak ik de Philips-haarstyler schoon?
Mijn haar zit vast in de Philips verwarmde ontkrulborstel
De coating van de Philips verwarmde ontkrulborstel raakt los
Mijn Philips-haarstyler start niet
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