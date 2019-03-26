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Niet meer leverbaar

EssentialFöhn

BHD007/00

4.2

| (14) Reviews & awards

Onderweg krachtig en zorgvuldig föhnen

De Philips Essential-föhn droogt krachtig en zorgvuldig met 1800 W en geeft je glanzend haar dankzij ionenverzorging. Het compacte ontwerp met inklapbare handgreep is de perfecte keuze, waar je ook naartoe gaat.

Bekijk alle voordelen

Onderweg krachtig en zorgvuldig föhnen

  • 1800 W

  • Ionenverzorging

  • Opvouwbare handgreep

  • Universeel voltage

1800 W droogkracht

1800 W droogkracht

Deze föhn van 1800 W creëert een optimale luchtstroom voor prachtige resultaten, elke dag weer.

Ionenverzorging voor glanzend, pluisvrij haar

Ionenverzorging voor glanzend, pluisvrij haar

De negatieve ionen nemen statische elektriciteit weg, verzorgen het haar en sluiten de haarschubben, zodat het haar nog intenser glanst.

ThermoProtect-temperatuurinstelling

ThermoProtect-temperatuurinstelling

De ThermoProtect-temperatuurinstelling biedt de optimale droogtemperatuur en extra bescherming tegen oververhitting van het haar. Met dezelfde krachtige luchtstroom krijg je de beste verzorgende resultaten.

Technische specificaties

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Reserveonderdelen of accessoires

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Onderdelen en accessoires

Recensies

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4.2

van 5

14

Reviews & awards

3
1

26/03/2019

Nederland

Nederland

een van de beste als het gaat om totaal oplossing

Deze fohn heeft de belangrijkste functies en is ook nog lichtgewicht. Erg moeilijk om een fohn te krijgen die dubbele voltage heeft en ook nog ionisch en lichtgewicht. Ik heb deze fohn eerst voor erbij gekocht, maar is mijn hoofdfohn geworden, omdat mijn andere philips fohn het begaf en daarnaast kon ik geen goede vervanger vinden. De meeste fohn's zijn gewoon te zwaar en hebben vaak geen dubbele voltage. Deze heeft het allemaal met uizondering van een bijpassend diffuser! Ik gebruik hem al 2 jaar en kan zeggen dat het echt een goede is! Grootste nadeel van deze fohn is dat er geen bijpassende diffuser voor te krijgen is!

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Essential BHD007/00 Föhn

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Essential BHD007/00 Föhn

30/06/2018

Nederland

Nederland

Prima föhn

Uitstekende compacte föhn. Ideaal voor op reis door de inklapbare handgreep en bijgeleverde reisetui.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Essential BHD007/00 Föhn

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Essential BHD007/00 Föhn

06/06/2017

Nederland

Nederland

uitstekende alles in 1

zeer tevreden met deze föhn. ik kan hem overal gebruiken.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Essential BHD007/00 Föhn

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Essential BHD007/00 Föhn

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