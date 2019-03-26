Deze fohn heeft de belangrijkste functies en is ook nog lichtgewicht. Erg moeilijk om een fohn te krijgen die dubbele voltage heeft en ook nog ionisch en lichtgewicht. Ik heb deze fohn eerst voor erbij gekocht, maar is mijn hoofdfohn geworden, omdat mijn andere philips fohn het begaf en daarnaast kon ik geen goede vervanger vinden. De meeste fohn's zijn gewoon te zwaar en hebben vaak geen dubbele voltage. Deze heeft het allemaal met uizondering van een bijpassend diffuser! Ik gebruik hem al 2 jaar en kan zeggen dat het echt een goede is! Grootste nadeel van deze fohn is dat er geen bijpassende diffuser voor te krijgen is!