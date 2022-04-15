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Niet meer leverbaar
Philips ondersteuning
BCR430/00
Niet meer leverbaar
Snelstartgids - English (US)
Data Act Document
Wanneer moet ik de eeltverwijderingsschijf van de elektrische voetvijl van Philips vervangen?
Kan ik de elektrische Philips-voetvijl nat gebruiken?
Hoe krijg ik de beste resultaten met de elektrische voetvijl van Philips?
Mag ik vóór gebruik van de elektrische voetvijl van Philips producten aanbrengen op mijn voet?
Kan ik mijn verzorgings- of schoonheidsproduct van Philips mee op reis nemen?
Hoe reinig ik de elektrische voetvijl van Philips?
Controleer de garantievoorwaarden en begin met het ruilen of repareren van het product