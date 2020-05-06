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  • Foto van product in gebruik
  • Foto van product in gebruik
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Niet meer leverbaar

Pedi AdvancedElektrische voetvijl

BCR430/00

4.3

| (45) Reviews & awards | 86% beveelt dit product aan

Gladde voeten van hiel tot tenen

De Philips Pedi Advanced maakt uw voeten van hiel tot teen zacht. Met de unieke draaiende schijf en het handgreepdesign verwijdert u moeiteloos, nauwkeurig en op zachte wijze eelt van de hele voet.

Bekijk alle voordelen

Met ultraprecisieschijf

Gladde voeten van hiel tot tenen

  • Met ultraprecisierand

  • Draaiende schijf

  • Nat en droog

  • Snoerloos en oplaadbaar

Unieke draaiende schijf voor gladde voeten van hiel tot tenen

Unieke draaiende schijf voor gladde voeten van hiel tot tenen

Het unieke draaiende epileerschijfje met precisierand geeft u zachte voeten van hiel tot teen. Het draaiende epileerschijfje en de precisierand verwijderen nauwkeurig en moeiteloos eelt op een zachte manier voor grote en kleinere gebieden.

Zachte behandeling voor uw huid

Zachte behandeling voor uw huid dankzij het natuurlijke mineralen korund dat in de schijf is verwerkt.

Bekroond handgreepdesign

Bekroond handgreepdesign

Bekroond ergonomisch ontwerp waarmee u gemakkelijk bij uw hielen en tenen komt.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

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Recensies

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4.3

van 5

45

Reviews & awards

86%

beveelt dit product aan

06/05/2020

Nederland

Nederland

Deze is echt fijn

Deze is echt fijn hij doet goed zijn werk zoals verwacht alleen een nadeel dat de schijven tijdelijk uitverkocht zijn hopen dat ze snel weer leverbaar zijn

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Pedi Advanced BCR430/00 Elektrische voetvijl

Datum gebruik 2020-04-06

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Pedi Advanced BCR430/00 Elektrische voetvijl

Datum gebruik 2020-04-06

28/12/2019

Nederland

Nederland

Philips-medewerker

Veilig en makkelijk in gebruik!

[Employee of philipsglobal] Het is geheel veilig te gebruiken, risico om jezelf pijn te doen ermee is minimaal. Ik hoef zo nooit meer van die gekke mesjes te gebruiken om eelt te verwijderen. De enige minpunt is dat de schijven wat prijzig zijn + je hebt 2 standen bij het apparaat, maar het verschil in snelheid is minimaal.

Voordelen

Snel, veilig, gaat lang mee na opladen, heerlijk zachte voetjes!

Nadelen

2 standen verschil is minimaal, prijzige schijven

Deze review is gemaakt voor Pedi Advanced BCR430/00 Elektrische voetvijl

Datum gebruik 2019-08-28

Deze review is gemaakt voor Pedi Advanced BCR430/00 Elektrische voetvijl

Datum gebruik 2019-08-28

14/08/2018

Nederland

Nederland

super tevreden over dit product

Ik heb echt enorme eelt vorming op de voeten vooral op de hielen met kloven erbij. Ik had al twee andere apparaten gekocht in het verleden. Die sloegen beide vast op mijn eelt. Maar met de pedi adavanced electrische voetvijl vliegt het eelt eraf en blijft zijn werk gewoon achter elkaar door doen. De batterij duur is ook meer als voldoende voor twee super lastige eelt voeten. Ik ben dan ook super blij met mijn aankoop en kan hem iedereen aanbevelen. Mocht Philips geïnteresseerd zijn in foto's voor en na gebruik dan ben ik bereid om deze te maken.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Pedi Advanced BCR430/00 Elektrische voetvijl

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Pedi Advanced BCR430/00 Elektrische voetvijl

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