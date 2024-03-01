    Houdt u van echte espresso, maar niet van gedoe?

      Baristina Espressomachine

      BAR300/00

      Houdt u van echte espresso, maar niet van gedoe?

      Doe uw favoriete bonen erin, beweeg de hendel en geniet van een geweldige espresso. Baristina maalt automatisch bonen voor een super vers aroma. Tampt perfect in de portafilter. En zet koffie met professionele druk. Zo eenvoudig is het

      Probeer dan Baristina.

      • Vers gemalen bonen geven u het beste koffiearoma en de lekkerste smaak.
      • Beweeg gewoon de hendel. Baristina maalt, tampt en zet uw koffie automatisch.
      • Verwijder de portafilter. Spoel hem af. Dat is alles - u kunt weer verder!
      • Ideale maalgrootte. Precieze druk. Nauwkeurige dosering. Zo wordt echte espresso gemaakt.
      • 16-bar drukpomp haalt de volle smaak uit uw bonen voor uw espresso.
      Verse bonen zijn het beste.

      Vers gemalen bonen geven je het beste koffiearoma en de lekkerste smaak. Door de bonen vlak voor het zetten te malen, wordt jouw dagelijkse kopje echt iets bijzonders. Het is het verschil tussen koffie en écht goede koffie.

      Swipe. Brew. Enjoy.

      Swipe gewoon de hendel. Baristina maalt, tampt en zet jouw koffie automatisch. Je hebt geen barista-vaardigheden nodig. Alles wordt voor je geregeld, zodat je gewoon kunt ontspannen en genieten van jouw espresso of lungo.

      Eenvoudig te reinigen. Geen gedoe.

      Verwijder de portafilter. Spoel hem af. Dat is alles. Baristina maakt schoonmaken snel en intuïtief. Geen ingewikkelde stappen – ontworpen voor eenvoud en gemak.

      Jouw stijlvolle kleine barista thuis

      Geen giswerk, geen aanpassingen, geen verspilling van koffie. Baristina maalt tot de ideale grootte, doseert nauwkeurig en past precies de juiste druk toe – alles wat nodig is om echte espresso te laten smaken zoals het hoort. Het is echt jouw kleine barista thuis.

      Echte romige espresso

      De 16-bar drukpomp haalt de volle smaak uit jouw bonen voor jouw espresso, wat zorgt voor een rijke, romige crema en de gebalanceerde smaak waar we allemaal van houden.

      Jouw koffie, jouw keuze

      Of je nu verlangt naar een intense espresso of een zachte lungo. Maak jouw keuze, maak het extra intens als je dat wilt, en geniet van jouw heerlijke koffie op maat van jouw smaak. De keuze is altijd aan jou!

      Klein, maar krachtig!

      Baristina past naadloos op elk aanrecht zonder in te leveren op prestaties. Laat je niet misleiden door het formaat. Het is compact, maar krachtig genoeg om thuis rijke, barista-stijl koffie te zetten. Ruimte in de keuken is niet langer een probleem!

      Minder afval. Meer smaak. Geen capsules

      Verse bonen betekenen meer smaak. Maar het betekent ook minder afval – geen plastic of aluminium meer. Verwijder eenvoudig de koffiedik uit de portafilter. Jouw bonen worden direct gemalen, perfect voor gebruik als compost.

      Strak, groen en schoon.

      Baristina is ontworpen met duurzaamheid in gedachten. Het apparaat is energiezuinig*, gemaakt van 50% gerecycled plastic** en wordt geleverd in een 100% plasticvrije doos.

      Sst, wat een stilte!

      Je kunt genieten van een echte espresso, eenvoudig en stil bereid.

      Jouw koffiebonen, jouw keuze

      Je kunt jouw favoriete bonen kiezen. Baristina kan verschillende soorten bonen herkennen en produceert altijd heerlijke koffie. Het haalt altijd het beste uit de bonen. De keuze is altijd aan jou.

      Technische specificaties

      • Land van herkomst

        Geproduceerd in
        Roemenie
        Ontworpen in
        Nederland

      • Energie-efficiëntie

        Energieverbruik in stand-bystand
        n.v.t.
        Energieverbruik in uitgeschakelde modus
        0,2 W
        Energieverbruik in netwerk-stand-by-stand
        n.v.t.
        Tijd voordat automatisch wordt overgeschakeld naar stand-bystand
        0 min
        Meetstandaard
        EN 50564:2011

      • Technische specificaties

        Pompdruk
        16 bar
        Materiaal van bonenmaler
        Keramisch
        Geluidsniveau
        72 Db
        Voltage
        220-240 V
        Frequentie
        50 Hz
        Gewicht van product
        5 kg
        Afmetingen van het product
        180 mm (breedte), 345 mm (hoogte), 380 mm (diepte)
        Snoerlengte
        85 cm

      • Koffie-instellingen

        Dranken
        • Espresso
        • Lungo
        Intensiteitsboost
        Ja
        Koffievolume
        Instelbaar

      • Algemene specificaties

        Capaciteit bonenreservoir
        170 gram
        Capaciteit waterreservoir
        1,2 l
        Maximale kophoogte
        135 mm
        Koffiezettijd espresso
        < 60 seconden
        Vaatwasmachinebestendige onderdelen
        • Lekbak
        • Lekbakdeksel
        Compatibiliteit waterfilter
        Geen
        Automatische uitschakeling
        Ja
        Meegeleverde accessoires
        Portafilter

      • Service

        2 jaar garantie
        Ja

      • Duurzaamheid

        Energieverbruik in stand-by
        2,6 Wh
        Energieverbruik koffiezetten
        122,8 Wh
        Verpakkingsmateriaal
        >95% gerecycled en 100% recyclebaar
        Materiaal van de machine
        >50% van het gebruikte plastic wordt gerecycled, met uitzondering van het plastic dat in contact komt met water en koffie

      Ondersteuning voor dit product

      Bekijk producttips, veelgestelde vragen, gebruiksaanwijzingen en informatie over veiligheid en naleving.

      Recensies

      Wees de eerste om dit artikel te beoordelen

      • *A+ energielabel volgens Zwitserse energie-efficiëntienormen.
      • *Met uitzondering van de onderdelen die in contact komen met water of koffie.
