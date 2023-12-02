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Philips ondersteuning
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Is het mogelijk een spraakopname te maken met mijn Philips-soundmachine?
Naar de tuner luisteren op mijn Philips-soundmachine.
Hoe kan ik mijn Philips-apparaat schoonmaken?
Geprogrammeerde tracks bekijken op het Philips-apparaat.
CD slaat over tijdens het afspelen op mijn Philips CD-speler.