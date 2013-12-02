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Niet meer leverbaar

AZ127/05

3.5

| (17) Reviews & awards

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Speel CD's, CD-R en CD-RW af

Philips staat bekend als fabrikant van producten die compatibel zijn met veel typen discs. Met dit audiosysteem kunt u genieten van muziek op CD, CD-R en CD-RW. CD-RW (CD-Rewritable Compatible) betekent dat uw audiosysteem zowel CD-Recordable (CD-R) als CD-Rewritable (CD-RW) kan afspelen. Op CD-R-discs kunt u één keer iets opnemen en u kunt ze afspelen op elke willekeurige audio-CD-speler. CD-RW-discs zijn daarentegen geschikt voor meerdere keren opnemen of beschrijven, en u kunt ze alleen afspelen op een compatibele audio-CD-speler.

Cassettedeck met autostop

Cassettedeck met autostop

0

Dynamic Bass Boost voor een diep, indrukwekkend geluid

Dynamic Bass Boost voor een diep, indrukwekkend geluid

Met Dynamic Bass Boost kunt u maximaal van uw muziek genieten. Breng met één druk op de knop de bas naar de voorgrond, ongeacht of het volume hoog of laag staat! De laagste basfrequenties gaan bij een laag volume meestal verloren. Als u dit wilt tegengaan, kan Dynamic Bass Boost worden aangezet om het basniveau op te voeren. Zo kunt u van een consistent geluid genieten, zelfs wanneer u het volume lager zet.

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Recensies

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3.5

van 5

17

Reviews & awards

3

02/12/2013

België

België

zeer goed produkt - handig in gebruik

Goed produkt, handig te bedienen, redelijk mooi designmodel. Goede klank en overal mee te nemen indien voorzien van batterijen.Kortom een aanrader

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AZ127 CD-soundmachine

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AZ127 CD-soundmachine

02/12/2013

België

België

Degelijk product

Prima, no-nonsense soundmachine. Robuust design en goede geluidskwaliteit, ook bij het afspelen van cassettes. Erg tevreden mee.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AZ127 CD-soundmachine

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AZ127 CD-soundmachine

29/01/2017

Deutschland

Deutschland

Geverifieerde koper

Super Produkt!

Das Gerät wird für das Abspielen von 3 Fragezeichen CD's für die Kinder zum einschlafen genutzt. Erfüllt dafür alle Anforderungeb und kann super mit in den Urlaub genommen werden.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AZ127 CD-Soundmachine

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AZ127 CD-Soundmachine

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