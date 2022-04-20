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Shaver series 3000 AT790/17 Wet & dry electric shaver
Niet meer leverbaar
Philips ondersteuning
AT790/17
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Gebruikershandleiding
Alles (5)
Kan ik de batterij van mijn Philips-scheerapparaat vervangen?
Welk soort schuim of gel kan ik gebruiken in combinatie met mijn Philips-scheerapparaat?
Kan ik mijn Philips-scheerapparaat na iedere scheerbeurt opladen?
Hoe krijg ik de beste resultaten met het Philips-scheerapparaat?
Kan ik mijn verzorgings- of schoonheidsproduct van Philips mee op reis nemen?
Scheerhoofdhouder
Beschermkap
Standaard
ShaversReinigingsborstel
Reinigingsspray voor scheerhoofden
Mijn Philips-scheerapparaat werkt niet
Ik krijg geen goede resultaten met mijn Philips-scheerapparaat
Mijn Philips-scheerapparaat lekt water
Ik heb huidproblemen na het gebruik van mijn Philips-scheerapparaat
Mijn Philips-scheerapparaat maakt een hard geluid