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Niet meer leverbaar

Shaver series 3000 AT790/17 Wet & dry electric shaver

AT790/17

4
| (1383) Reviews & awards | 82% beveelt dit product aan
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4.0

van 5

1383

Reviews & awards

82%

beveelt dit product aan

18/12/2020

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Philips gouwe ouwe

Er is weinig veranderd. Precies zo’n scheerapparaat had ik al eerder. Hij ligt prettig in de hand en hij scheert fantastisch.

Voordelen

Goed scheren

Nadelen

Geen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AquaTouch AT750/16 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AquaTouch AT750/16 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren

06/09/2020

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

lekker glad

Ook op een gevoelige huid een glad super resultaat.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver series 3000 AT886/16 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver series 3000 AT886/16 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren

20/10/2019

Nederland

Nederland

Scheert superglad.

Heb enkele oudere scheerapparaten daar ik Philips al 30 jaar gebruik. Een van mijn vorige was de HQ8894 wat een heel goed apparaat was. Scheerde heel goed en glad maar was aan vervanging toe. Ging van een HQ8894 naar een S9000 wat een compleet miskoop was. De S9000 scheert helemaal niet glad, zelfs na 6 keer overheen. En nog duur ook. Ben daarom naar een andere gaan zoeken en op vakantie in het buitenland de AT940 aangeschaft wat een goede koop bleek te zijn. Aangezien het niet makkelijk is om een goed scheerapparaat te vinden, heb ik er meteen nog 2 van dezelfde gekocht. 1 van de AT940 viel jammergenoeg op de vloer en maakt een raar geluid tijdens het scheren. Heb momenteel daarom alleen nog maar 2 werkende AT940 en 1 duurdere uit de S9**** serie wat een echte miskoop was. Philips zou er goed aan doen om een lift and cut mesje voor de S9*** te ontwikkelen. AT 940 is een goed apparaat. Raad het zeer zeker aan mocht je ,net als ik, een stevige baardgroei hebben en je het ergens in het buitenland nog op de kop kan tikken.

Voordelen

Scheert superglad,

Nadelen

Gevoelig apparaat.

Deze review is gemaakt voor AquaTouch AT940/20 Wet and dry electric shaver

Deze review is gemaakt voor AquaTouch AT940/20 Wet and dry electric shaver

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