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85415XV2S1
Type lamp: D1S
85 V, 35 W
Aantal lampen: 1
Xenon X-tremeVision gen2-lampen zijn voorzien van Philips Xenon-technologie voor ultieme prestaties. Dankzij een langere lichtstraal en tot 150% meer zicht¹ helpen X-tremeVision gen2-lampen u obstakels eerder op te merken, zodat u op tijd kunt reageren. Dankzij het verbeterde perifere zicht bent u zich meer bewust van potentiële gevaren langs de weg, zoals voetgangers of naderende kruisingen. Deze lampen verlichten helder alle hobbels, bochten en gevaren op de weg, zodat ze perfect zijn voor de meest veeleisende bestuurders en de meest uitdagende omstandigheden op de weg.
Verlichting is essentieel tijdens het rijden en met betere verlichting kunnen ongelukken worden voorkomen. De Xenon X-tremeVision gen2 verbetert de zichtbaarheid, zodat u obstakels en verkeersborden eerder opmerkt, wat uw reactietijd ten goede komt. De spectrale samenstelling van deze lamp is aangepast aan de natuurlijke kleurgevoeligheid van de ogen. Met een kleurtemperatuur van 4800 K produceert deze koplamp bovendien licht dat zacht is voor de ogen. Zo rijdt u veiliger en comfortabeler in het donker.
Alleen krachtige koplampen is niet genoeg; ook optische precisie is belangrijk. De Xenon X-tremeVision gen2-lampen hebben de meest nauwkeurige lichtboogtechnologie, uitgelijnd op 150-350 µm. Hierdoor verlichten ze de weg precies daar waar u dat nodig hebt, zonder tegenliggers te verblinden.
Recensies
¹ In vergelijking met de wettelijke minimumstandaard (behalve voor de D2R, die tot 20% meer zicht biedt)