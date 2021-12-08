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Niet meer leverbaar
Philips ondersteuning
55PUS8602/12
Niet meer leverbaar
Een muis/toetsenbord aansluiten op de Philips-televisie
Hoe kan ik de pincode wijzigen of opnieuw instellen op de televisie?
Hoe een muis en toetsenbord aan te sluiten op de TV?
Wat te doen als er een probleem met een of meer zenders optreedt? [DVB-S-signaal]
Wat te doen als er een probleem met een of meer zenders optreedt? [DVB-C-signaal]
Hoe kan ik een programma opnemen op een harde schijf?
Wat te doen als er een probleem met een of meer zenders optreedt? [DVB-T-signaal]
Hoe apps te streamen naar de Android TV met Google Cast?
Wat te doen als de televisie niet kan worden ingeschakeld?
Wat te doen als de TV niet reageert op de infrarood afstandsbediening?
Hoe het model-/productnummer van de TV te vinden?
Hoe kan een Nintendo Wii worden aagesloten op de TV?
Hoe een Home Theatre System te verbinden met de TV?
Hoe de TV met internet te verbinden?
Wat moet u doen als het bericht "Philips-server niet gevonden wordt" verschijnt?
Wat te doen als er moeilijkheden zijn bij het het maken van een draadloze verbinding?
De volgorde van de zenders wijzigen op Philips-televisie (TPM17.1)
Hoe kan de software van de Philips-TV worden bijgewerkt?
Hoe de Google Play Store op een Android TV te gebruiken?
(VIDEO) Hoe cast je app content naar je Philips TV met Google Cast
(VIDEO) Hoe verbind je je Philips TV met WIFI
(VIDEO) Hoe kunnen externe apparaten worden aangesloten op een Philips TV?
(VIDEO) Hoe kunnen zenders worden geordend op een Philips TV
(VIDEO) Hoe installeer ik mijn zenders op mijn Philips TV?
(VIDEO) Hoe kan een nieuwe Philips TV voor het eerst worden ingesteld?
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