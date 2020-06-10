Uitstekend beeld. Hoog contrast en briljante kleuren en helderheid. Komt dus goed tot zijn recht met HDR. Zwart is ook echt zwart - zelfs in een donkere kamer. Geluid gebruik ik niet (gaat via de AV-receiver), dus kan ik niet beoordelen. Afstandsbediening werkt prima (al wordt tijdens de installatie niet duidelijk of die al gepaird is). Ambilight geeft een lekker ruimtelijk effect en loopt perfect mee met het beeld. Upscaling van niet-UHD/HDR materiaal is boven verwachting. Afspelen vanaf een NAS (MKV bestanden) gaat zonder problemen. Smart-TV elementen werken goed. Netflix en YouTube 4K beelden worden uitstenkend getoond. Interface en bediening is lekker vlot. Software van de afstandsbediening werd keurig bijgewerkt nadat alles gekoppeld en geconfigureerd was. Minpuntjes: Installatie liep niet zo soepel: netwerkaansluiting was in eerste instantie traag en de pagina waarop je de voorwaarden moet accepteren gaf fouten tijdens het laden. Na een aantal keer opnieuw proberen lukte het alsnog. Herstarten van de TV bleek daarvoor nodig (stekker eruit en erin). Zonder netwerk laat de TV ook geen volledige iconenset van de smart TV zien dus het is wel belangrijk dat dat eerst goed werkt. Daarna werkte Netflix niet. Een keer herstarten loste dat ook op. Het beste werkt het als je een vast IP-adres gebruikt. Ik heb de TV via een kabel aangesloten op het netwerk. Jammer dat je de TV-knop op de afstandbediening niet zo kan configureren dat die altijd naar HDMI4 springt (de AV-input voor de televisie).