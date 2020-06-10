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Niet meer leverbaar
55PUS8602/12
4K Quantum Dot LED-TV met Android TV
De revolutionaire Philips 8600-serie bestaat uit Quantum Dot LED-TV's met een geweldige P5-engine en zwevende SoundBar. Geniet van levensechte beelden en verbluffende audio met prachtig vakmanschap.
139 cm (55")
4K Ultra HD-LED TV
Quad Core, 16 GB (uitbreidbaar)
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
Philips Perfect Color-technologie ontgrendelt levensechte kleuren met biljoenen tinten. Geniet van een verbluffend breed kleurenspectrum in combinatie met onze meest geavanceerde kleurverwerking. Perfect Color is de combinatie van een 100% Wide Color Gamut-panel en verwerking van 2,250 biljoen kleuren, wat resulteert in een beeldkwaliteit die een venster op de wereld evenaart.
Geluid vormgegeven in een slank ontwerp. Geniet van ongelooflijke hoge tonen en levensechte middentonen uit een grote hoeveelheid microdrivers in een gestroomlijnde luidsprekerbalk. U kunt elk gefluister, elke stap en het kraken van de vloer horen, dus u kunt zich voorstellen hoe krachtig en helder elke crash, knal en explosie zal klinken. En de bas komt volledig tot zijn recht met strategisch geplaatste achterluidsprekers voor diepe, rijke tonen. Het geluid van deze TV is net zo mooi als het uiterlijk.
De Google Play Store en de Philips app-gallery bieden meer dan het gewone aanbod TV-programma's en brengen u een grote online collectie van films, TV, muziek, apps en games. Dankzij het uitbreidbare geheugen van 16 GB is er voldoende ruimte om al uw favoriete inhoud op te slaan en meer apps te installeren.
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3.9
van 5
76
Reviews & awards
advdhurk
10/06/2020
Nederland
prima tv heel mooi en heel goed
ik raad iedereen deze tv aan omdat hij ontzettend goed is
Voordelen
alles aan de tv is goed
Nadelen
geen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 8600 series 55PUS8602 4K Quantum Dot LED-TV met Android TV
Datum gebruik 2019-12-10
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 8600 series 55PUS8602 4K Quantum Dot LED-TV met Android TV
Datum gebruik 2019-12-10
Shidan
08/01/2019
Nederland
Mooie TV
Deze TV is zeer eenvoudig in te stellen, de meeste zaken gaan automatisch. Het geluid is prima en ik kan nu ook luisteren naar de digitale radiozenders. Zoals altijd (bij Philips) een prima beeld met 3 zijdig ambilight. Al met al TOP!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 8600 series 55PUS8602 4K Quantum Dot LED-TV met Android TV
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 8600 series 55PUS8602 4K Quantum Dot LED-TV met Android TV
Joost12345
05/12/2018
Nederland
Onder de indruk
Nog steeds onder de indruk van de tv. Fantastisch beeld. In het begin minder maar toen had ik de ontvanger niet op de HD zenders staan.. Mijn fout. Maar zeer goed. Heb wel moeten zoeken naar de juiste instellingen. Ik was zoveel opties niet gewend. Soms zie je wat clouding in de linker onder hoek, dit is soms jammer maar stoort alleen als je erop let, het schijnt een beetje bij lcd tv te horen. (was plasma gewend)
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 8600 series 55PUS8602 4K Quantum Dot LED-TV met Android TV
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 8600 series 55PUS8602 4K Quantum Dot LED-TV met Android TV
Gebaseerd op de resultaten van het Ambilight-proefprogramma in Zweden, Denemarken, Finland, Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Oostenrijk en Frankrijk tussen 24 februari 2023 en 28 februari 2025. Tijdens deze periode koos 99,91% van de deelnemers ervoor om hun Ambilight TV te houden, ondanks een retourbeleid met volledige terugbetaling, zonder dat hiervoor een reden hoefde te worden opgegeven.
EPG en actuele gegevens (tot 8 dagen) zijn afhankelijk van land en kabelmaatschappij.
Het aanbod aan Android-app's verschilt per land. Ga voor meer informatie naar uw plaatselijke Google Play Store.
Energieverbruik in kWh per jaar, op basis van het stroomverbruik van de televisie als deze 4 uur per dag, 365 dagen per jaar is ingeschakeld. Het werkelijke energieverbruik hangt af van hoe de televisie wordt gebruikt.
Aanbod van Cloud gaming is afhankelijk van gameproviders.
De TV biedt ondersteuning voor gratis DVB-uitzendingen. Mogelijk worden bepaalde DVB-aanbieders niet ondersteund. Ga voor een recente lijst met aanbieders naar het gedeelte met veelgestelde vragen van de ondersteuningswebsite van Philips. Voor bepaalde aanbieders zijn voorwaarden en een abonnement vereist. Neem voor meer informatie contact op met uw aanbieder.
(Philips) alleen compatibel met specifieke Philips player-apparaten.
Google Cast-functionaliteit is onderhevig is aan Google Cast-apps en -apparaten. Ga voor meer informatie naar de Google Cast-productpagina.
Philips TV Remote-app en verwante functionaliteiten verschillen per TV-model, provider en land, smart device-model en besturingssysteem. Ga voor meer informatie naar: www.philips.com/TVRemoteapp.
Het aanbod van Smart TV-apps verschilt per TV-model en land. Ga voor meer informatie naar: www.philips.com/smarttv.
Alleen opnemen via USB voor digitale kanalen. Opnamen kunnen worden beperkt door een kopieerbeveiliging (CI+). Voor bepaalde landen en kanalen zijn mogelijk beperkingen van toepassing.
MultiRoom Client en Server ondersteunt alleen ongecodeerde digitale programma's.
Deze televisie bevat lood in bepaalde onderdelen of componenten waarvoor geen alternatieve technologie bestaat, in overeenstemming met bestaande vrijstellingsclausules van de RoHS-richtlijn.
HDMI-aansluiting vereist voor SoundBars, luidsprekers en andere audioapparaten.