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4000 series Ultraslanke Full HD LED-TV

Niet meer leverbaar

Philips ondersteuning

4000 seriesUltraslanke Full HD LED-TV

43PFS4131/12

4000 series Ultraslanke Full HD LED-TV

Niet meer leverbaar

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Philips Smart TV App

De Philips Smart TV-app verandert je smartphone of tablet in een slimme afstandsbediening, waarmee je eenvoudig van kanaal wisselt, het volume aanpast, door apps bladert en je Ambilight-instellingen nauwkeurig afstemt.

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Philips Smart TV App

Software & Drivers

Firmwaregeschiedenis

  • versie: 000.002.300.000
  • PDF bestand, 545.4 kB
  • 25 June 2018

Gebruiksaanwijzing en documentatie

Snelstartgids

  • PDF bestand, 1.5 MB
  • 20 July 2026

Lokale reclamefolder

  • PDF bestand, 602.8 kB
  • 21 July 2026

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