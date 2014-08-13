Half juli 2014 heb ik voor mijn Mercedes A 160 gekozen voor een nieuwe lamp met een gele steunkleur. Het licht is zeker beter geworden en als je in de koplamp kijkt heeft het een mooi ondersteunend kleurtje. Fijn dat het op deze wijze een persoonlijke touch aan je auto aanbrengen wel is toegestaan. Ik raad iedereen aan als hij/zij een persoonlijke touch wil aanbrengen en tegelijk een prima licht op de weg wil hebben deze lamp aan te schaffen. Je kan kiezen uit een blauwe/ groene/purple of gele touch.