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Niet meer leverbaar

ColorVisionGele autolamp

12972CVPYS2

2.5

| (4) Reviews & awards

Creëer een nieuwe stijl met licht

ColorVision voegt een vleugje blauw, groen, geel of paars toe aan uw autoverlichting. Deze innovatieve, gekleurde autolampen zijn wettelijk toegestaan; u projecteert nog steeds veilig wit licht, maar kunt uw auto tegelijkertijd een eigen stijl geven.

Bekijk alle voordelen

Voeg wat kleur toe

Creëer een nieuwe stijl met licht

  • Type lamp: H7

  • Verpakking van 2

  • 12 V, 55W

Verkrijgbaar in de populairste typen autolampen: H4 en H7

Verkrijgbaar in de populairste typen autolampen: H4 en H7

Om te ontdekken welke Philips ColorVision-lamp bij uw auto past, gaat u naar www.philips.com/automotive

Kleur uw lampen in blauw, groen, geel of paars

Kleur uw lampen in blauw, groen, geel of paars

Philips ColorVision geeft een persoonlijk tintje aan uw autoverlichting. Kies uit blauw, groen, geel of paars en pas uw rijbeleving aan.

Gekleurde autoverlichting die wettelijk is goedgekeurd

Gekleurde autoverlichting die wettelijk is goedgekeurd

ColorVision-lampen voldoen aan alle ECE-voorschriften en worden geleverd met een certificaat om te bewijzen dat ze wettelijk zijn goedgekeurd voor de weg. Houd dit certificaat altijd bij u in de auto.

Technische specificaties

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Recensies

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2.5

van 5

4

Reviews & awards

4
3

13/08/2014

Nederland

Nederland

Heerlijk goed helder licht met een eigen stijl qua kleurtje

Half juli 2014 heb ik voor mijn Mercedes A 160 gekozen voor een nieuwe lamp met een gele steunkleur. Het licht is zeker beter geworden en als je in de koplamp kijkt heeft het een mooi ondersteunend kleurtje. Fijn dat het op deze wijze een persoonlijke touch aan je auto aanbrengen wel is toegestaan. Ik raad iedereen aan als hij/zij een persoonlijke touch wil aanbrengen en tegelijk een prima licht op de weg wil hebben deze lamp aan te schaffen. Je kan kiezen uit een blauwe/ groene/purple of gele touch.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor ColorVision 12972CVPYS2 Gele autolamp

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor ColorVision 12972CVPYS2 Gele autolamp

22/01/2016

Nederland

Nederland

Geen geel te bekennen

Vandaag met de garagemonteur vol verwachting deze gele lampen gemonteerd. Contact aan en kijken .... Helaas is er geen geel te herkennen. Het idee van een Franse auto voorzien van gele koplampen is in wit licht opgegaan. Helaas.

Deze review is gemaakt voor ColorVision 12972CVPYS2 Gele autolamp

Deze review is gemaakt voor ColorVision 12972CVPYS2 Gele autolamp

26/11/2015

Nederland

Nederland

Helaas weinig "color" te ontdekken en een korte levensduur..

Ik heb gekozen voor deze lamp omdat ik gele lampen mooi en warm licht vind geven en ik voorheen veel vertrouwen had in producten en service van Philips. Helaas voldeden deze lampen niet aan de verwachtingen: er valt weinig geel licht te ontdekken. Het lichtbeeld is redelijk goed, maar niet beter dan mijn eerdere H7-lampen. Daarbij gingen ze snel kapot en dat is voor zo'n relatief dure lamp geen pluspunt... Valt mij erg tegen, vooral gezien de prijs/kwaliteitverhouding. Aangezien de leverancier failliet is, heb ik ook geen garantie meer kunnen claimen bij de verkoper. Jammer en zuur. Kom op Philips, geef een herkansing!

Deze review is gemaakt voor ColorVision 12972CVPYS2 Gele autolamp

Deze review is gemaakt voor ColorVision 12972CVPYS2 Gele autolamp

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