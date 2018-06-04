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Niet meer leverbaar
12972CVPBS2
Creëer een nieuwe stijl met licht
ColorVision voegt een vleugje blauw, groen, geel of paars toe aan uw autoverlichting. Deze innovatieve, gekleurde autolampen zijn wettelijk toegestaan; u projecteert nog steeds veilig wit licht, maar kunt uw auto tegelijkertijd een eigen stijl geven.
Type lamp: H7
Verpakking van 2
12 V, 55W
Om te ontdekken welke Philips ColorVision-lamp bij uw auto past, gaat u naar www.philips.com/automotive
Philips ColorVision geeft een persoonlijk tintje aan uw autoverlichting. Kies uit blauw, groen, geel of paars en pas uw rijbeleving aan.
ColorVision-lampen voldoen aan alle ECE-voorschriften en worden geleverd met een certificaat om te bewijzen dat ze wettelijk zijn goedgekeurd voor de weg. Houd dit certificaat altijd bij u in de auto.
2.5
van 5
2
Reviews & awards
HUMZH
04/06/2018
Suisse
kein Xenon, aber viel besser als gedacht !!
kein Xenon, aber viel besser als gedacht, dank dem Sammler zu einer Birnenform !!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor ColorVision 12972CVPBS2 Fahrzeuglampe für blauen Glanz im Scheinwerfer
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor ColorVision 12972CVPBS2 Fahrzeuglampe für blauen Glanz im Scheinwerfer
Janne
04/12/2014
Sverige
Kvalitet men med dåliga egenskaper
Den här lampan är kanske bara gjord för helt runda reflektorer. För mina blir inte blå/blåaktiga utom i ett litet, litet område vid lampornas fot. Själva ljuset är marginellt vitare än med standard-H7-lampor men det är definitivt inte tal om någon "xenonlook". Kanske är det så att Philips, som även tillverkar riktiga xenonlampor, inte har någon verklig ambition att erbjuda halogenlampor med riktigt xenonefterliknande ljus. ColorVision känns tyvärr inte som en produkt som håller vad den lovar. Men jag tvivlar inte på kvaliteten beträffande material, tillverkning, hållbarhet etc.
Deze review is gemaakt voor ColorVision 12972CVPBS2 Blå strålkastarlampa för bil
Deze review is gemaakt voor ColorVision 12972CVPBS2 Blå strålkastarlampa för bil