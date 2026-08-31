Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Niet meer leverbaar
12360WHVB1
Veiligheid was nog nooit zo aantrekkelijk
Philips WhiteVision-lampen geven de koplampen van uw auto een intense Xenon-look voor een optimale rijervaring in het donker. WhiteVision-lampen zijn helderder en bieden 60% witter licht voor de perfecte combinatie van stijl en veiligheid.
Type lamp: H8
Verpakking van 1
12 V, 35W
Philips WhiteVision-koplampen presteren beter dan elke andere blauwe autolamp op de markt en zijn de perfecte keuze voor bestuurders die in stijl willen rijden zonder dat dit ten koste gaat van de veiligheid. Met een hoge kleurtemperatuur en een stijlvolle witte fitting is WhiteVision de ultieme upgrade voor uw koplampen. De door Philips gepatenteerde derde generatie coating-technologie is een revolutionair meesterwerk. WhiteVision is de eerste koplamp met echt wit licht.
Philips WhiteVision-koplampen beschikken over intens wit licht tot 3700 Kelvin. De koplampen verlichten de weg met een helder witte lichtbundel die duisternis direct elimineert. De beste lichtbundel voor een optimale rijervaring.
WhiteVision geeft uw autolampen hetzelfde hoogwaardige uiterlijk als dat van de duurste auto's.
Recensies
In vergelijking met standaard halogeenlampen
Toepassing verschilt per type lamp