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Philips-ondersteuning

Waarom is de gebruiksduur van mijn ouderunit kort?

De gebruiksduur van de ouderunit van de babyfoon kan variëren, afhankelijk van de gekozen instellingen en gebruiksmodus. Hieronder staan manieren om de gebruiksduur van de ouderunit te maximaliseren.

De informatie op deze pagina is van toepassing op de volgende modellen: SCD892/26 , SCD882/26 , SCD881/26 . Klik hier om meer artikelnummers te zien  ›

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