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XU2100/25
In één handeling stofzuigen en dweilen
Verdubbelde zuigkracht¹
LDS-radarnavigatie
Compact automatisch leegstation
Aanpassen via de HomeRun-app
De robot stofzuigt en dweilt harde vloeren in één handeling om de fijne stoflaag aan te pakken die elke dag op vloeren opbouwt. Er worden meer kleine stofdeeltjes verwijderd dan met stofzuigen alleen, zodat zelfs blote voeten schoon blijven.
Geniet van 70 dagen² zorgeloos gemak met het stijlvolle automatische leegstation. De robot leegt zich automatisch in het automatische leegstation. Het station is voorzien van een S-zak van 3,0 liter die tot wel 70 dagen stof en ander vuil kan vasthouden zonder dat u hem hoeft te legen. De universele S-zak kan hygiënisch worden weggegooid zonder stofwolk – ideaal voor mensen met astma of een allergie.
Dankzij de sterke zuigkracht van de robot¹ wordt ook groot vuil zoals kruimels en haar van huisdieren opgezogen. Dit apparaat rekent niet alleen af met dagelijks naar binnen gelopen vuil, maar ook met fijner stof in vloerbedekking en tapijten³.
Recensies
1 - Vergeleken met XU2100/10 en XU2100/20.
2 - Afhankelijk van de gebruiksintensiteit en -omstandigheden
3 - Getest in de modus voor stofzuigen met de laagste zuigkracht en dweilen met de minst natte dweil.
3 - Getest in de alleenzuigenmodus met de laagste zuigkracht.