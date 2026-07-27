70 dagen zorgeloos gemak dankzij het automatische leegstation

Geniet van 70 dagen² zorgeloos gemak met het stijlvolle automatische leegstation. De robot leegt zich automatisch in het automatische leegstation. Het station is voorzien van een S-zak van 3,0 liter die tot wel 70 dagen stof en ander vuil kan vasthouden zonder dat u hem hoeft te legen. De universele S-zak kan hygiënisch worden weggegooid zonder stofwolk – ideaal voor mensen met astma of een allergie.