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XU2000/15
In één handeling stofzuigen en dweilen
Verdubbelde zuigkracht¹
LDS-radarnavigatie
Aanpassen via de HomeRun-app
De robot stofzuigt en dweilt harde vloeren in één handeling om de fijne stoflaag aan te pakken die elke dag op vloeren opbouwt. Er worden meer kleine stofdeeltjes verwijderd dan met stofzuigen alleen, zodat zelfs blote voeten schoon blijven.
Dankzij de verdubbelde zuigkracht van de robot¹ wordt ook groot vuil zoals kruimels en haar van huisdieren opgezogen. Dit apparaat rekent niet alleen af met dagelijks naar binnen gelopen vuil, maar ook met fijner stof in vloerbedekking en tapijten².
De robot verhoogt automatisch de zuigkracht wanneer deze op vloerbedekking of een tapijt rijdt om daarin diep verborgen, fijne stofdeeltjes op te zuigen².
Recensies
1 - Vergeleken met XU2000/10 en XU2000/20.
2 - Getest in de alleenzuigenmodus met de hoogste zuigkracht.
3 - Getest in de alleenzuigenmodus met de laagste zuigkracht.