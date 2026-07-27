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  • Ontdek het gemak van thuiskomen in een schoongemaakte woning
  • Ontdek het gemak van thuiskomen in een schoongemaakte woning
  • Ontdek het gemak van thuiskomen in een schoongemaakte woning
  • Ontdek het gemak van thuiskomen in een schoongemaakte woning
  • Ontdek het gemak van thuiskomen in een schoongemaakte woning
  • Ontdek het gemak van thuiskomen in een schoongemaakte woning
  • Ontdek het gemak van thuiskomen in een schoongemaakte woning
  • Ontdek het gemak van thuiskomen in een schoongemaakte woning
  • Ontdek het gemak van thuiskomen in een schoongemaakte woning
  • Ontdek het gemak van thuiskomen in een schoongemaakte woning
  • Ontdek het gemak van thuiskomen in een schoongemaakte woning
  • Ontdek het gemak van thuiskomen in een schoongemaakte woning

2000-serieRobotstofzuiger

XU2000/15

Ontdek het gemak van thuiskomen in een schoongemaakte woning
Uw schoonmaakroutine wordt kinderspel dankzij stofzuigen en dweilen in één handeling. De robot zuigt met dubbele zuigkracht¹, verhoogt zijn kracht op tapijten en maakt uw vloeren vlekkeloos schoon. Alles is moeiteloos te bedienen via de HomeRun-app.
Bekijk alle voordelen

Dagelijks nat en droog schoonmaken zonder moeite.

Ontdek het gemak van thuiskomen in een schoongemaakte woning

  • In één handeling stofzuigen en dweilen

  • Verdubbelde zuigkracht¹

  • LDS-radarnavigatie

  • Aanpassen via de HomeRun-app

Stofzuigen, dweilen en stof en vuil moeiteloos schoonmaken in één handeling

Stofzuigen, dweilen en stof en vuil moeiteloos schoonmaken in één handeling

De robot stofzuigt en dweilt harde vloeren in één handeling om de fijne stoflaag aan te pakken die elke dag op vloeren opbouwt. Er worden meer kleine stofdeeltjes verwijderd dan met stofzuigen alleen, zodat zelfs blote voeten schoon blijven.

Extra sterke zuigkracht voor het verwijderen van stof en vuil

Extra sterke zuigkracht voor het verwijderen van stof en vuil

Dankzij de verdubbelde zuigkracht van de robot¹ wordt ook groot vuil zoals kruimels en haar van huisdieren opgezogen. Dit apparaat rekent niet alleen af met dagelijks naar binnen gelopen vuil, maar ook met fijner stof in vloerbedekking en tapijten².

Verhoogt automatisch de zuigkracht op een tapijt

Verhoogt automatisch de zuigkracht op een tapijt

De robot verhoogt automatisch de zuigkracht wanneer deze op vloerbedekking of een tapijt rijdt om daarin diep verborgen, fijne stofdeeltjes op te zuigen².

Technische specificaties

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Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Reserveonderdelen of accessoires

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Onderdelen en accessoires

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Voorwaarden

  1. 1 - Vergeleken met XU2000/10 en XU2000/20.

  2. 2 - Getest in de alleenzuigenmodus met de hoogste zuigkracht.

  3. 3 - Getest in de alleenzuigenmodus met de laagste zuigkracht.