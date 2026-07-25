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Triple Action Lift & Cut-technologie
NanoTech Dual Precision-mesjes
360° draaibaar precisiescheerhoofd
Actieve begeleiding voor druk en beweging
7 jaar garantie*****
Ervaar een ultiem gladde scheerbeurt dankzij het Triple Action Lift & Cut-systeem, waardoor haartjes worden opgetild voordat ze worden afgeschoren tot op -0,08 mm van de huid.
De nieuwe, compactere en flexibele scheerkop volgt de contouren van je gezicht met 20% meer precisie*, ook onder de neus en in de hals.
Precisie bij elke beweging, met 8 miljoen scheerbewegingen per minuut. Voor een ultiem gladde scheerbeurt.
Prijzen
4.4
van 5
841
Reviews & awards
87%
beveelt dit product aan
vanderPe
25/07/2026
Nederland
Geverifieerde koper
Ligt zeer prettig inde hand en scheert erg glad top
Deze review is gemaakt voor i9000 Prestige Ultra XP9403/31 Wet&Dry elektrisch scheerapparaat met SkinIQ Pro
Date of Use 2026-07-12
Deze review is gemaakt voor i9000 Prestige Ultra XP9403/31 Wet&Dry elektrisch scheerapparaat met SkinIQ Pro
Date of Use 2026-07-12
Leontien25
23/07/2026
Nederland
Geverifieerde koper
Het scheerapparaat is geweldig in alle opzichten
aanrader!!! Het is een fantastisch scheerapparaat!
Voordelen
gebruiksgemak
Nadelen
??
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor i9000 Prestige Ultra XP9404/46 Wet&Dry elektrisch scheerapparaat met SkinIQ Pro
Date of Use 2026-07-05
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor i9000 Prestige Ultra XP9404/46 Wet&Dry elektrisch scheerapparaat met SkinIQ Pro
Date of Use 2026-07-05
Jakkes65
21/07/2026
Nederland
Geverifieerde koper
Altijd vol en schoon voor een scheerbeurt
Ikvebruik het scheerapparaat nu enkele weken. Bij het uitpakken vond de box erg groot en ongemakkelijk. Maar tijdens het gebruik ishet opbergen ideaal. Het apparaat is altijdklaar voor gebruik. Het scheren gaat vlot en kost daardoor weinig tijd. Ook moeilijke plekken zijn snel glad
Deze review is gemaakt voor i9000 Prestige Ultra XP9404/46 Wet&Dry elektrisch scheerapparaat met SkinIQ Pro
Date of Use 2026-06-02
Deze review is gemaakt voor i9000 Prestige Ultra XP9404/46 Wet&Dry elektrisch scheerapparaat met SkinIQ Pro
Date of Use 2026-06-02
Bron: Euromonitor International Limited, verkoopvolume, per definitie van categorie lichaamsscheerapparaten, data 2024, onderzoek uitgevoerd in oktober 2024.
vergeleken met Philips 3000-serie
vergeleken met voorganger
vergeleken met coating zonder parels
vergeleken met water in cartridge
Na registratie op Philips.com binnen 90 dagen na aankoop