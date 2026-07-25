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Alle series

  • Langdurig glad, ongekend comfortabel
  • Langdurig glad, ongekend comfortabel
  • Langdurig glad, ongekend comfortabel
  • Langdurig glad, ongekend comfortabel
  • Langdurig glad, ongekend comfortabel
  • Langdurig glad, ongekend comfortabel
  • Langdurig glad, ongekend comfortabel
  • Langdurig glad, ongekend comfortabel
  • Langdurig glad, ongekend comfortabel
  • Langdurig glad, ongekend comfortabel
  • Langdurig glad, ongekend comfortabel
  • Langdurig glad, ongekend comfortabel
  • Langdurig glad, ongekend comfortabel
  • Langdurig glad, ongekend comfortabel
  • Langdurig glad, ongekend comfortabel
  • Langdurig glad, ongekend comfortabel
  • Langdurig glad, ongekend comfortabel
  • Langdurig glad, ongekend comfortabel
  • Langdurig glad, ongekend comfortabel
  • Langdurig glad, ongekend comfortabel
  • Langdurig glad, ongekend comfortabel
  • Langdurig glad, ongekend comfortabel
  • Langdurig glad, ongekend comfortabel
  • Langdurig glad, ongekend comfortabel

i9000 Prestige UltraWet&Dry elektrisch scheerapparaat met SkinIQ Pro

XP9403/31

4.4
| (839) Reviews & awards | 87% beveelt dit product aan

3 Prijzen

Langdurig glad, ongekend comfortabel
Ervaar ons beste scheerapparaat voor een langdurig glad en ongekend comfortabel scheerresultaat, tot op -0,08 mm van de huid. Dankzij de compactere en flexibele scheerkop van de Philips i9000 Prestige Ultra scheer je ook glad op lastig bereikbare plekken zoals onder de neus en in de hals. Krijg realtime feedback via de lichtring, zodat je precies weet wanneer je te hard of te zacht drukt en of je de juiste scheerbewegingen maakt. Dit zorgt voor optimale scheerresultaten en minimaliseert huidirritatie. Personaliseer je scheerbeurt en jouw gewenste modus.
Bekijk alle voordelen
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Het Nr 1 merk ter wereld voor elektrisch scheren1

met SkinIQ Pro-technologie

Langdurig glad, ongekend comfortabel

  • Triple Action Lift & Cut-technologie

  • NanoTech Dual Precision-mesjes

  • 360° flexibele precisiescheerkop

  • Actieve begeleiding voor druk en beweging

  • 7 jaar garantie*****

Ons gladste scheerresultaat, tot op -0,08 mm van de huid

Ons gladste scheerresultaat, tot op -0,08 mm van de huid

Ervaar een ultiem gladde scheerbeurt dankzij het Triple Action Lift & Cut-systeem, waardoor haartjes worden opgetild voordat ze worden afgeschoren tot op -0,08 mm van de huid.

Scheer ook glad op lastig bereikbare plekken

Scheer ook glad op lastig bereikbare plekken

De nieuwe, compactere en flexibele scheerkop volgt de contouren van je gezicht met 20% meer precisie*, ook onder de neus en in de hals.

Efficiënt bij elke beweging

Efficiënt bij elke beweging

Precisie bij elke beweging, met 8 miljoen scheerbewegingen per minuut. Voor een ultiem gladde scheerbeurt.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Reserveonderdelen of accessoires

Ga naar de onderdelen en accessoires

Onderdelen en accessoires

Prijzen

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Recensies

Deze beoordelingen worden beheerd door Bazaarvoice en voldoen aan het Bazaarvoice Authenticiteitsbeleid, dat wordt ondersteund door antifraudetechnologie en menselijke analyse. Ga voor meer informatie naar
De mening van onze klanten is nuttig voor iedereen, of het nu een review of een simpele sterbeoordeling.van een product is. Dankzij deze beoordelingen komt u meer te weten over het product en kunt u gemakkelijker een aankoopbeslissing nemen. Elke klant die een product online of in de winkel heeft gekocht, kan een beoordeling achterlaten

4.4

van 5

839

Reviews & awards

87%

beveelt dit product aan

25/07/2026

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Ligt zeer prettig inde hand en scheert erg glad top

Deze review is gemaakt voor i9000 Prestige Ultra XP9403/31 Wet&Dry elektrisch scheerapparaat met SkinIQ Pro

Date of Use 2026-07-12

Deze review is gemaakt voor i9000 Prestige Ultra XP9403/31 Wet&Dry elektrisch scheerapparaat met SkinIQ Pro

Date of Use 2026-07-12

23/07/2026

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Het scheerapparaat is geweldig in alle opzichten

aanrader!!! Het is een fantastisch scheerapparaat!

Voordelen

gebruiksgemak

Nadelen

??

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor i9000 Prestige Ultra XP9404/46 Wet&Dry elektrisch scheerapparaat met SkinIQ Pro

Date of Use 2026-07-05

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor i9000 Prestige Ultra XP9404/46 Wet&Dry elektrisch scheerapparaat met SkinIQ Pro

Date of Use 2026-07-05

21/07/2026

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Altijd vol en schoon voor een scheerbeurt

Ikvebruik het scheerapparaat nu enkele weken. Bij het uitpakken vond de box erg groot en ongemakkelijk. Maar tijdens het gebruik ishet opbergen ideaal. Het apparaat is altijdklaar voor gebruik. Het scheren gaat vlot en kost daardoor weinig tijd. Ook moeilijke plekken zijn snel glad

Deze review is gemaakt voor i9000 Prestige Ultra XP9404/46 Wet&Dry elektrisch scheerapparaat met SkinIQ Pro

Date of Use 2026-06-02

Deze review is gemaakt voor i9000 Prestige Ultra XP9404/46 Wet&Dry elektrisch scheerapparaat met SkinIQ Pro

Date of Use 2026-06-02

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Voorwaarden

  1. Bron: Euromonitor International Limited, verkoopvolume, per definitie van categorie lichaamsscheerapparaten, data 2024, onderzoek uitgevoerd in oktober 2024. 

  1. vs. vorig Philips S9000-model

  2. vergeleken met voorganger

  3. vergeleken met coating zonder parels

  4. vergeleken met water in cartridge

  5. Na registratie op Philips.com binnen 90 dagen na aankoop