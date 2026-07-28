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Dit product
i9000 Prestige
Wet&Dry elektrisch scheerapparaat met SkinIQ
€ 399,99
SH91
Vervangende scheerhoofden
€ 42,39
€ 399,99
€ 399,99
Triple Action Lift & Cut-technologie
Dual SteelPrecision-mesjes
360° draaibaar precisiescheerhoofd
Pressure Guard-sensor
5 jaar garantie****
Ervaar een extra gladde scheerbeurt dankzij het Triple Action Lift & Cut-systeem, waardoor haartjes worden opgetild voordat ze worden afgeschoren.
De nieuwe, compactere en flexibele scheerkop volgt de contouren van je gezicht met 20% meer precisie*, ook onder de neus en in de hals.
Precisie bij elke beweging, met 7 miljoen scheerbewegingen per minuut. Voor een ultiem gladde scheerbeurt.
4.4
van 5
2375
Reviews & awards
87%
beveelt dit product aan
J.A. Meijer
28/07/2026
Nederland
Geverifieerde koper
Prima
Dit is een prima scheerapparaat voor een redelijke prijs
Deze review is gemaakt voor i9000 Prestige XP9201/33 Wet&Dry elektrisch scheerapparaat met SkinIQ
Date of Use 2026-07-01
Deze review is gemaakt voor i9000 Prestige XP9201/33 Wet&Dry elektrisch scheerapparaat met SkinIQ
Date of Use 2026-07-01
Ed 55
14/07/2026
Nederland
Geverifieerde koper
De i9000 scheert heerlijk glad
De i9000 scheert heerlijk glad veel gladder dan mijn vorige Philips 9000 serie. De druksensor met rondom licht die aangeeft hoe hard je drukt werkt prettig. Het scheerapparaat zelf voelt degelijk en prettig aan. Ik beveel hem zeker aan. Het enige vreemde vind ik dat er geen lader bij zit en inplaats daarvan een oplaadsnoer met een USB A aansluiting ter wel alles overgaat naar USB C. Ik had nog een “oude usb A” lader liggen maar die moet nu dus ook mee op vakantie. Op het het scheerapparaat zit 5 jaar garantie hopelijk heeft de volgende wel een usb C oplaad snoer.
Voordelen
Prima scheerapparaat
Nadelen
Eigenlijk niet alleen het usb A snoertje
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor i9000 Prestige XP9204/30 Wet&Dry elektrisch scheerapparaat met SkinIQ
Date of Use 2026-06-12
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor i9000 Prestige XP9204/30 Wet&Dry elektrisch scheerapparaat met SkinIQ
Date of Use 2026-06-12
Woefdram
03/06/2026
Nederland
wat een fantastisch scheerapparaat.
Mijn oude scheerapparaat was aan vervanging toe, accu deed het niet meer zo best. Even rondgekeken in de rentepuntenwinkel van ING en kwam dit apparaat tegen. Wel pittig aan de prijs maar door de rentepunten kreeg ik € 50,00 korting. Heel blij met deze aanschaf. Apparaat scheert geweldig. Ik snap eerlijk gezegd de paar mindere reviews niet. Wat ik ook erg prettig vindt, is dat de scheerbeurt erg kort qua tijd is. Binnen 2 minuten heb je weer een bayhuidje.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor i9000 Prestige XP9201/30 Wet&Dry elektrisch scheerapparaat met SkinIQ
Date of Use 2026-05-19
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor i9000 Prestige XP9201/30 Wet&Dry elektrisch scheerapparaat met SkinIQ
Date of Use 2026-05-19
Bron: Euromonitor International Limited, verkoopvolume, per definitie van categorie lichaamsscheerapparaten, data 2024, onderzoek uitgevoerd in oktober 2024.
vergeleken met voorganger
vergeleken met coating zonder parels
vergeleken met water in cartridge
Na registratie op Philips.com binnen 90 dagen na aankoop