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  • Comfortabel en netjes scheren
  • Comfortabel en netjes scheren
  • Comfortabel en netjes scheren
  • Comfortabel en netjes scheren
  • Comfortabel en netjes scheren
  • Comfortabel en netjes scheren
  • Comfortabel en netjes scheren
  • Comfortabel en netjes scheren
  • Comfortabel en netjes scheren
  • Comfortabel en netjes scheren
  • Comfortabel en netjes scheren
  • Comfortabel en netjes scheren
  • Comfortabel en netjes scheren
  • Comfortabel en netjes scheren
  • Comfortabel en netjes scheren
  • Comfortabel en netjes scheren
  • Comfortabel en netjes scheren
  • Comfortabel en netjes scheren
  • Comfortabel en netjes scheren
  • Comfortabel en netjes scheren
  • Comfortabel en netjes scheren

Shaver 3000X SeriesElektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren

X3051/00

4
| (1059) Reviews & awards
Comfortabel en netjes scheren
Philips Shaver 3000X Series Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren biedt u een comfortabele, schone scheerbeurt en een goede prijs-kwaliteitverhouding. 27 zelfslijpende PowerCut-mesjes, nat en droog gebruik en een pop-up trimmer maken het scheerapparaat gebruiksvriendelijk en altijd betrouwbaar.
Bekijk alle voordelen
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Het Nr 1 merk ter wereld voor elektrisch scheren1

Met SkinProtect-technologie

Comfortabel en netjes scheren

  • PowerCut-mesjes

  • Nat en droog scheren

  • Corrosiebestendig scheersysteem

  • 4D Flexibele scheerhoofden

PowerCut-mesjes voor een consistente, gladde scheerbeurt

PowerCut-mesjes voor een consistente, gladde scheerbeurt

27 zelfslijpende mesjes snijden elk haartje recht boven het huidniveau voor een gladde, gelijkmatige afwerking. Onze zelfslijpende mesjes blijven 2 jaar lang als nieuw.

Nat en droog scheren in de wastafel of onder de douche

Nat en droog scheren in de wastafel of onder de douche

Kies voor handig droog scheren of gebruik uw favoriete scheerschuim of -gel voor verfrissend nat scheren, zelfs onder de douche.

4D Flexibele scheerhoofden volgen uw gezicht voor een comfortabele scheerbeurt

4D Flexibele scheerhoofden volgen uw gezicht voor een comfortabele scheerbeurt

Bewegende scheerhoofden bewegen in vier richtingen om gelijkmatig contact met uw huid te houden en beschermen tegen wondjes en sneetjes.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

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Onderdelen en accessoires

Recensies

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4.0

van 5

1059

Reviews & awards

12/07/2026

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Philips scheerapparaat

Super tevreden over het scheerapparaat, Hij scheert zeer goed en glad. En de batterij gaat lang mee. Heel fijn apparaat. Aan te bevelen.

Deze review is gemaakt voor Shaver 3000X Series X3052/00 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren

Date of Use 2026-05-31

Deze review is gemaakt voor Shaver 3000X Series X3052/00 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren

Date of Use 2026-05-31

21/03/2026

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Glad resultaat

Prima scheerapparaat, lekker glad resultaat en makkelijk te reinigen. Nooitanders gekocht dan Philps.

Deze review is gemaakt voor Shaver 3000X Series X3002/00 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren

Deze review is gemaakt voor Shaver 3000X Series X3002/00 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren

07/03/2026

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Gewoon kwaliteit van philps

Jaren geschoren met mes en schuim ,na aanschaf van dit produkt werkt net zo glad en is zeer makkelijk schoon te maken ,werkt voor mij goed en is tijdbesparend t o v scheren met mes en zwep

Voordelen

Scheert glad en makkelijk schoon te maken

Nadelen

Geen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver 3000X Series X3003/00 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver 3000X Series X3003/00 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren

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Voorwaarden

  1. Bron: Euromonitor International Limited, verkoopvolume, per definitie van categorie lichaamsscheerapparaten, data 2024, onderzoek uitgevoerd in oktober 2024. 