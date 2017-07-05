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  • HiFi-geluid in de huiskamer
  • HiFi-geluid in de huiskamer
  • HiFi-geluid in de huiskamer
  • HiFi-geluid in de huiskamer
  • HiFi-geluid in de huiskamer
  • HiFi-geluid in de huiskamer
  • HiFi-geluid in de huiskamer
  • HiFi-geluid in de huiskamer
  • HiFi-geluid in de huiskamer
  • HiFi-geluid in de huiskamer
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • HiFi-geluid in de huiskamer
  • HiFi-geluid in de huiskamer
  • HiFi-geluid in de huiskamer
  • HiFi-geluid in de huiskamer
  • HiFi-geluid in de huiskamer
  • HiFi-geluid in de huiskamer
  • HiFi-geluid in de huiskamer
  • HiFi-geluid in de huiskamer
  • HiFi-geluid in de huiskamer

Niet meer leverbaar

Philips Fidelio FidelioHoofdtelefoon

X2/00

4.9
| (34) Reviews & awards | 97% beveelt dit product aan

1 Prijs

HiFi-geluid in de huiskamer
Met de Fidelio X2-hoofdtelefoon staat u een authentieke ervaring met voortreffelijk geluid en comfort te wachten, gewoon bij u thuis. Ga helemaal op in de details met de hoofdtelefoon die zo is ontworpen dat hij zich aan u aanpast, voor optimaal luisterplezier.
Bekijk alle voordelen

HiFi-geluid in de huiskamer

  • Audio met hoge resolutie

  • Voor over het oor

  • Luxe kussens van memory foam

Audio met een hoge resolutie reproduceert muziek in haar puurste vorm

Audio met een hoge resolutie reproduceert muziek in haar puurste vorm

Audio met hoge resolutie biedt de beste audioprestaties door originele studiomasteropnamen getrouwer te reproduceren dan CD-formaten van 16 bits/44,1 kHz. Deze compromisloze kwaliteit maakt audio met hoge resolutie de beste optie voor de muziekliefhebber. Fidelio-hoofdtelefoons voldoen aan de strenge normen die worden gesteld voor het kwaliteitsstempel Hi-Res Audio. Of u nu geniet van uw muziekcollectie met hoge resolutie of een traditionelere muziekbron, de hoge frequenties van de Fidelio-hoofdtelefoons helpen u meer uit uw muziek te halen.

Krachtige neodymium-drivers van 50 mm voor een breed maar toch nauwkeurig bereik

Krachtige neodymium-drivers van 50 mm voor een breed maar toch nauwkeurig bereik

Elke luidspreker is zorgvuldig geselecteerd, afgesteld en getest voordat deze wordt gekoppeld, om het meest gedetailleerde, natuurlijke geluid te garanderen. De drivers van 50 mm maken gebruik van krachtige neodymium-magneten, waarmee ze alle dynamiek in uw muziek reproduceren en voor een uitgekiende balans tussen de kraakheldere bas, transparante mid-range en loepzuivere hoge frequenties zorgen.

De akoestische open achterkant zorgt voor een kraakhelder geluid

De akoestische open achterkant zorgt voor een kraakhelder geluid

De akoestische open achterkant heft de opbouw van luchtdruk achter de driver op, waardoor het diafragma vrijer kan bewegen, geluidstransparantie wordt verbeterd en aangehouden hoge frequenties vloeiender klinken.

Technische specificaties

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Prijzen

  • Award image AWARD-3620443

Recensies

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4.9

van 5

34

Reviews & awards

97%

beveelt dit product aan

2
1

05/07/2017

Nederland

Nederland

Beste koptelefoon ooit

Weergaloos geluid en ongelofelijk draagcomfort. Ik kan mij niets beters voorstellen. Bas is diep, raak en vol. Mid en hoog zijn strak, helder en correct. Prachtig hoogwaardige headset, idem kabel. Topproduct!

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Fidelio X2 Hoofdtelefoon

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Fidelio X2 Hoofdtelefoon

13/08/2016

Nederland

Nederland

werkelijk fantastsich !!

Qua prijs/kwaliteit vindt je niet beter !! Meer valt er niet over te zeggen :-)

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Fidelio X2 Hoofdtelefoon

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Fidelio X2 Hoofdtelefoon

16/06/2016

Nederland

Nederland

als je van mooi geluid houd is dit echt een aanrader

ik ben geen philips fan. maar dit product is beter als de koptelefoons van bose senheizer of b en w en zit perfect. het is wel een open hooftelefoon dus voor buiten geen aanrader. frequentie bereik is vergelijkbaar met nog veel duurdere hooftelefoons.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Fidelio X2 Hoofdtelefoon

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Fidelio X2 Hoofdtelefoon

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  • Vroege toegang tot exclusieve aanbiedingen en meer!
  • Hoor als eerste alles over nieuwe producten en kortingen