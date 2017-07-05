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Niet meer leverbaar
Audio met hoge resolutie
Voor over het oor
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Audio met hoge resolutie biedt de beste audioprestaties door originele studiomasteropnamen getrouwer te reproduceren dan CD-formaten van 16 bits/44,1 kHz. Deze compromisloze kwaliteit maakt audio met hoge resolutie de beste optie voor de muziekliefhebber. Fidelio-hoofdtelefoons voldoen aan de strenge normen die worden gesteld voor het kwaliteitsstempel Hi-Res Audio. Of u nu geniet van uw muziekcollectie met hoge resolutie of een traditionelere muziekbron, de hoge frequenties van de Fidelio-hoofdtelefoons helpen u meer uit uw muziek te halen.
Elke luidspreker is zorgvuldig geselecteerd, afgesteld en getest voordat deze wordt gekoppeld, om het meest gedetailleerde, natuurlijke geluid te garanderen. De drivers van 50 mm maken gebruik van krachtige neodymium-magneten, waarmee ze alle dynamiek in uw muziek reproduceren en voor een uitgekiende balans tussen de kraakheldere bas, transparante mid-range en loepzuivere hoge frequenties zorgen.
De akoestische open achterkant heft de opbouw van luchtdruk achter de driver op, waardoor het diafragma vrijer kan bewegen, geluidstransparantie wordt verbeterd en aangehouden hoge frequenties vloeiender klinken.
Prijzen
4.9
van 5
34
Reviews & awards
97%
beveelt dit product aan
Ibero70
05/07/2017
Nederland
Beste koptelefoon ooit
Weergaloos geluid en ongelofelijk draagcomfort. Ik kan mij niets beters voorstellen. Bas is diep, raak en vol. Mid en hoog zijn strak, helder en correct. Prachtig hoogwaardige headset, idem kabel. Topproduct!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Fidelio X2 Hoofdtelefoon
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Fidelio X2 Hoofdtelefoon
Enrico50
13/08/2016
Nederland
werkelijk fantastsich !!
Qua prijs/kwaliteit vindt je niet beter !! Meer valt er niet over te zeggen :-)
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Fidelio X2 Hoofdtelefoon
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Fidelio X2 Hoofdtelefoon
peppel
16/06/2016
Nederland
als je van mooi geluid houd is dit echt een aanrader
ik ben geen philips fan. maar dit product is beter als de koptelefoons van bose senheizer of b en w en zit perfect. het is wel een open hooftelefoon dus voor buiten geen aanrader. frequentie bereik is vergelijkbaar met nog veel duurdere hooftelefoons.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Fidelio X2 Hoofdtelefoon
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Fidelio X2 Hoofdtelefoon