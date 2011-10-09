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Niet meer leverbaar
WACS700/22
In elke kamer toegang tot al uw CD's
Sla uw gehele CD-collectie op een harde schijf van 40 GB op en luister ernaar in elke kamer. U kunt in elke kamer naar andere muziek luisteren en uw muziek kan u eindelijk overal in huis achtervolgen. De afstandsbediening heeft een ingebouwd scherm.
Met draadloze streaming hoeft u geen grote muziekbestanden te downloaden en op uw audioapparaat op te slaan. In plaats daarvan kunt u direct naar uw favoriete nummers luisteren, omdat de muziek tegelijk naar alle Music Stations wordt gestreamd. Neem uw muziek mee van de ene kamer naar de andere met Music Follows Me zonder dat u een nummer opnieuw hoeft te zoeken en af te spelen. Music Broadcast speelt gelijktijdig via het Center uw favoriete muziek af op alle Stations. Met My Room, My Music kan iedereen in uw gezin muziek uit de opgeslagen verzameling kiezen en daar in elke kamer met een Wireless Music Center of Station van genieten.
De harde schijf van 40 GB biedt u een grote capaciteit om uw digitale muziekbestanden op te slaan. Er is ruimte voor maximaal 750 CD's uit uw muziekcollectie en de opnamesnelheid is zo snel dat u een nummer tegelijkertijd kunt afspelen en kopiëren.
Universal Plug & Play is een toonaangevende technologie waarmee u verbinding kunt maken met elk willekeurig apparaat dat geschikt is voor Universal Plug & Play voor het ontvangen en verzenden van muziek. Het Wireless Music Center maakt gebruik van Universal Plug & Play zodat op een eenvoudige standaardmanier verbinding kan worden gemaakt met andere apparaten die geschikt zijn voor Universal Plug & Play. U kunt uw Wireless Music Center eenvoudig aansluiten op andere media-apparaten voor het ontvangen en overzetten van content.
2.7
van 5
11
Reviews & awards
sonny
09/10/2011
Nederland
goed buiten verwachting
hallo ik heb een wachs700 alles naar wens, het geluid kan gewoon niet beter een klein min puntje ,wil ik nog even zeggen ik had het leuk gevonden dat de stations die erbij zijn ook met de radio ontvangst konden streamen voordeel hiervan is dat je geen extra kabel aansluiting nodig bent per station Maar goed dat er een komplete forum over dit produkt is gemaakt door de consumenten,hier heb ik veel steun aan gehad groetjes sonny
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Streamium WACS700 Draadloos Music Center en Music Station
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Streamium WACS700 Draadloos Music Center en Music Station
23/08/2020
Deutschland
Geverifieerde koper
gut
sehr guter klangtolles desegn guter emfang volle leistung
Voordelen
gute funktion
Nadelen
keine
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Streamium WACS700 Wireless Music Center & Station
Datum gebruik 2018-08-23
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Streamium WACS700 Wireless Music Center & Station
Datum gebruik 2018-08-23
Fjcm91
17/04/2020
España
Encantado!
Es un equipo estupendo, tiene una nitidez de sonido incomparable a otros tipos de cadena, por tan alta que pongas la musica se escucha nitida y clara, tiene una capacidad enorme de almacenamiento, puedes grabar cd, canciones de la radio o via Aux. Yo ya lo tengo hace exactamente 13 años y estoy cada dia mas contentento con el.
Voordelen
Sonido y Capacidad de almacenamiento.
Nadelen
Ninguna
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Streamium WACS700 Wireless Music Center y Satélite
Datum gebruik 2018-04-17
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Streamium WACS700 Wireless Music Center y Satélite
Datum gebruik 2018-04-17
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Werkelijke capaciteit is minder